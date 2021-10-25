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«Единая Россия» проведет первый после выборов съезд 4 декабря

На нем будут проведены кадровые перестановки и подведены итоги кампании
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Максим Стулов / Ведомости

Руководство «Единой России» запланировало третий этап съезда партии на 4 декабря, рассказали «Ведомостям» три единоросса. На этом съезде по итогам выборов в Госдуму досрочно произойдет ротация в органах «политического» руководства партии – высшего и генерального советов, говорят два собеседника. Также на съезде будет закреплена роль новых партийных комиссий, которые по предложению президента Владимира Путина возглавили лидеры списка партии на выборах в Госдуму: министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева и бывший уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

27 октября на президиуме генсовета «Единой России» должен быть утвержден состав двух из пяти комиссий – по международному сотрудничеству (Лавров) и по защите материнства, детства и поддержке семьи (Кузнецова), говорят два собеседника в партии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных