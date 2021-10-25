«Единая Россия» проведет первый после выборов съезд 4 декабря

Руководство «Единой России» запланировало третий этап съезда партии на 4 декабря, рассказали «Ведомостям» три единоросса. На этом съезде по итогам выборов в Госдуму досрочно произойдет ротация в органах «политического» руководства партии – высшего и генерального советов, говорят два собеседника. Также на съезде будет закреплена роль новых партийных комиссий, которые по предложению президента Владимира Путина возглавили лидеры списка партии на выборах в Госдуму: министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева и бывший уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.