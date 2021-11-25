Как с депутата от КПРФ Рашкина снимали неприкосновенность за убийство лося

Вместе с лишением неприкосновенности Генпрокуратура запросила согласие на применение в отношении Рашкина меры пресечения в виде запрета на определенные действия. Это значит, что ему могут ограничить право на передвижение, общение с определенными лицами и т. п. «Есть реальное опасение, что он продолжит отстрел лосей? Очевидно, что нет», – прокомментировал Георгий Камнев (КПРФ). Краснов объяснил предложение Генпрокуратуры избрать такую меру пресечения тем, что Рашкин знаком с лицами, вместе с которыми велась охота, и может оказать на них давление.