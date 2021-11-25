Как с депутата от КПРФ Рашкина снимали неприкосновенность за убийство лося

Как с депутата от КПРФ Рашкина снимали неприкосновенность за убийство лосяГенеральный прокурор Игорь Краснов лично приехал для этого в Госдуму
Госдума 25 ноября проголосовала за лишение депутатского иммунитета первого секретаря московского горкома КПРФ Валерия Рашкина. На обсуждение представления генпрокурора ушло больше полутора часов. Рашкину инкриминируется незаконная охота, совершенная группой лиц (по ч. 2 ст. 258 УК за это грозит от 3 до 5 лет лишения свободы).
«Драма на Охотном»
На заседание по вопросу о депутатской неприкосновенности Рашкина приехал лично генпрокурор Игорь Краснов. На прошлой неделе он направил в Госдуму представление о снятии с коммуниста иммунитета и возбуждении против него уголовного дела.
Депутатам Краснов кратко напомнил факты, которые установили правоохранители. 28 октября Рашкин прибыл в охотничье хозяйство «Лебедка» Саратовской области, у которого не было квоты на охоту (с 1999 г. депутат состоит в региональном обществе охотников и рыболовов). Коммунист вступил в сговор со знакомыми, чтобы совершить незаконную охоту, после чего выследил дикого лося убил и животное, а ущерб был оценен в 80 000 руб.
Сначала Рашкин, как подчеркнул генпрокурор, пытался ввести в заблуждение сотрудников правопорядка. Он говорил, что нашел разделанную тушу лося и собирался отвезти ее в полицию. Но поменял показания и признался, что охотился – только не на лося, а на кабана. Рашкин не оставляет надежду избежать ответственности, отметил Краснов.
Я считаю, что мужчина, взявший в руки оружие, и дальше должен вести себя по-мужски — брать на себя ответственность за все последствия своих действий и не пытаться ввести общественность в заблуждение, вызвать жалость, выставляя себя жертвой обстоятельств
Генпрокурор рассказал депутатам, что Рашкин отказался сотрудничать с органами правопорядка, а также проходить медицинское освидетельствование, когда сотрудники ДПС заподозрили, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Последнее генпрокурор назвал «циничным и аморальным», учитывая непрекращающиеся трагедии с участием пьяных водителей.
Рашкин, отвечая генпрокурору, выступал гораздо эмоциональнее.
По его словам, уже месяц СМИ России все возможное эфирное отдают освещению «этой драмы на Охотном»: «Только в новостном эфире пяти ведущих телеканалов лосю Рашкина посвящено было 4 часа 26 минут. Ни одному парнокопытному не было посвящено столько патетики и не сказано столько слов».
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Рашкин заверил коллег, что за 20 лет работы депутатом Госдумы он «обеспечил «небо в клеточку» не одной сотне коррупционеров», а последние два года боролся с «всеобщим ковидобесием» и его последствиями. А борьба за честные выборы вызывает «страстную изжогу», объяснил Рашкин происходящее.
«Говорят, что на войне все средства хороши. Но политическая конкуренция – это все же не война, в которой цель оправдывает любые средства», – сказал Рашкин. Депутат уверен, что в рамках расследования пройдут обыски в московском горкоме КПРФ: «Это вас интересует в рамках, конечно, лосиного дела. А может быть, все проще? Готовится расправа над Компартией, фактуру надо набивать».
«Список Рашкина»
Депутат Сергей Обухов (КПРФ) напомнил генпрокурору, что в 2013 г. не наступила уголовная ответственность для депутата Госдумы Николая Валуева, которого заподозрили в незаконной охоте на бобра, а в 2019 г. не привлекался к уголовной ответственности его коллега-единоросс Виталий Красноштанов, задержанный с шестью трупами косуль в багажнике. Обухову вместо Краснова лаконично ответил глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.
По его словам, по этим депутатам представлений надзорного ведомства в Госдуму просто не поступало.
Олег Нилов («Справедливая Россия») спросил у генпрокурора, можно ли ожидать, что в дальнейшем появится «список Рашкина» и с других депутатов за незаконную охоту будут спрашивать «так же строго». На это вновь ответил не Краснов: председатель Госдумы предложил Нилову обсудить вопросы о браконьерстве отдельно.
Вместе с лишением неприкосновенности Генпрокуратура запросила согласие на применение в отношении Рашкина меры пресечения в виде запрета на определенные действия. Это значит, что ему могут ограничить право на передвижение, общение с определенными лицами и т. п. «Есть реальное опасение, что он продолжит отстрел лосей? Очевидно, что нет», – прокомментировал Георгий Камнев (КПРФ). Краснов объяснил предложение Генпрокуратуры избрать такую меру пресечения тем, что Рашкин знаком с лицами, вместе с которыми велась охота, и может оказать на них давление.
«Коммунисты бродят по всей планете»
Защищал товарища по партии перед коллегами бывший заместитель прокурора Москвы депутат Юрий Синельщиков. Он напомнил, что незаконная охота, чтобы это считалось преступлением, должна совершаться с прямым умыслом, а Рашкин был убежден, что действует правомерно, считал, что лицензия у него есть.
Кроме того, генпрокурор прежде всегда обращался в Думу только по поводу тяжких и особо тяжких преступлений, подчеркнул Синельщиков. Преступление, которое вменяют Рашкину, относится к категории средней тяжести.
Ответа от генпрокурора не последовало.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил, что в советское время сами коммунисты посылали «миллионы людей» в лагеря: «Сейчас повернулось наоборот: теперь вы диссиденты, теперь вы вспомнили про Конституцию». Владимир Ленин, портрет которого висит в кабинете у Геннадия Зюганова, – «это главный террорист планеты», заявил Жириновский.
У вас руки в крови не только этого лося несчастного в Саратове, мы его знать не знаем
Оставшиеся выступления были более мирными. Валерий Гартунг («Справедливая Россия») попросил, чтобы ограничение на определенные действия не затронуло депутатских обязанностей Рашкина, поскольку он представляет еще и интересы своих избирателей. Ксения Горячева («Новые люди») заявила, что депутат не должен лгать людям, которые за него голосовали, и предложила вообще отменить депутатскую неприкосновенность, поскольку неприкосновенности нет ни у министров, ни у губернаторов, ни у журналистов.
Выступавший последним единоросс Александр Хинштейн перечислил однопартийцев из Курганской облдумы и депутата Магаданской гордумы, которые были исключены из «Единой России» за незаконную охоту. Кроме того, он напомнил, что 28 октября, когда Рашкин охотился, Госдума обсуждала бюджет в первом чтении, а коммунист не взял отпуск за свой счет.
Частный вояж депутата Рашкина обошелся бюджету как минимум в 55 000 руб., включая госпошлину за разрешение на охоту, которую он также не заплатил
За лишение Рашкина неприкосновенности проголосовал 341 депутат, 55 – против, двое воздержались.