Госдума хочет принять законопроекты о QR-кодах при поддержке регионов

Госдума хочет принять законопроекты о QR-кодах при поддержке регионовПервое чтение предварительно назначено на 16 декабря
Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте в первом чтении 16 декабря. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, когда представлял график работы нижней палаты парламента на декабрь. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нужно ориентироваться на эту дату, но до этого надо провести «серьезный диалог» с правительством, получить обратную связь регионов и отработать темы в рамках комитетов. Он также подчеркнул, что у депутатов в ходе следующей региональной недели будет возможность обсудить это со своими избирателями на территориях.
Уже 26 ноября «нулевые чтения» законопроектов пройдут в Общественной палате, также до 3 декабря обсуждение будет идти в Национальной медицинской палате с участием экспертного сообщества. Обсуждать законопроекты в думских фракциях начнут после региональной недели с 6 декабря, сказал Жуков. К депутатам в это время должны прийти вице-премьер Татьяна Голикова, министр транспорта Виталий Савельев и другие представители правительства. Они же должны 14 декабря присутствовать на заседании комитета Госдумы по безопасности, который отвечает за принятие законопроектов, а также на заседании комитетов-соисполнителей: по транспорту и по охране здоровья. Уже после этого законопроект будет рассмотрен в первом чтении.
Как изменился уровень заболеваемости ковидом после внесения поправок о QR-кодах
По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», на 12 ноября в России за предыдущие сутки было выявлено 40 123 новых заболевших, на 14 ноября – 38 823, на 25 ноября – 33 796.
Оба законопроекта Белого дома – о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте – были внесены в Госдуму в пятницу, 12 ноября. «Ведомости» писали в понедельник, 15 ноября, со ссылкой на источник в «Единой России», что первое чтение законопроектов состоится на следующей же неделе после внесения. Оно могло состояться 18 ноября, уточнял собеседник в комитете Госдумы по охране здоровья. 15 ноября по итогам Совета Госдумы Володин объявил, что нужно собрать отзывы регионов и экспертов, это позволит принять взвешенное решение.
На этой неделе законопроекты уже начали поддерживать региональные парламенты. К вечеру 25 ноября за положительные отзывы проголосовали более чем в 15 регионах – Тамбовской, Ростовской, Новосибирской, Рязанской, Челябинской областях, Башкирии, Дагестане, Коми, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Пермском, Хабаровском крае и др. Против законопроектов голосуют депутаты КПРФ и «Справедливой России», но их меньшинство.
Не с первого раза выразил поддержку законопроектам парламент Северной Осетии. За положительный отзыв на инициативы правительства проголосовало 30 из 46 присутствовавших на заседании депутатов, но этого оказалось недостаточно, поскольку требовалось большинство голосов от общего числа депутатов: 36 из 70. Через пару часов североосетинский парламент собрался снова: на этот раз 44 депутата проголосовали «за».