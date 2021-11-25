Госдума хочет принять законопроекты о QR-кодах при поддержке регионов

Уже 26 ноября «нулевые чтения» законопроектов пройдут в Общественной палате, также до 3 декабря обсуждение будет идти в Национальной медицинской палате с участием экспертного сообщества. Обсуждать законопроекты в думских фракциях начнут после региональной недели с 6 декабря, сказал Жуков. К депутатам в это время должны прийти вице-премьер Татьяна Голикова, министр транспорта Виталий Савельев и другие представители правительства. Они же должны 14 декабря присутствовать на заседании комитета Госдумы по безопасности, который отвечает за принятие законопроектов, а также на заседании комитетов-соисполнителей: по транспорту и по охране здоровья. Уже после этого законопроект будет рассмотрен в первом чтении.