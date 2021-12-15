Владимир Путин впервые рассказал о своем отношении к ограничениям в связи с QR-кодами

По просьбе президента вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в других странах могут допускать на транспорт только переболевших и вакцинированных; есть страны, где используются и данные ПЦР-теста. И самое главное, что в основном эти ограничения носят временный характер и, как правило, используются в период существенного эпидемиологического подъема, сказала она. Путин на это заметил, что сейчас, под Новый год, «вводить ограничения подобного рода – достаточно сложная история»: «Создадим много проблем для людей».