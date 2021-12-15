Владимир Путин впервые рассказал о своем отношении к ограничениям в связи с QR-кодами

Владимир Путин впервые рассказал о своем отношении к ограничениям в связи с QR-кодамиЕсли их ввести на транспорте до Нового года, это создаст проблемы для людей
14 декабря президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства – первое после того, как Госдума сняла с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на междугородном и международном транспорте. Его первое чтение должно было состояться уже завтра – 16 декабря. Вопрос поднял сам Путин, сообщив участникам совещания, что он в курсе, что проект закона «о введении QR-кодов на транспорте», как сказал президент, «в Думе рассматривается».
Путину о ситуации доложил секретарь генерального совета «Единой России», вице-спикер Госдумы Андрей Турчак. По его словам, «как только правительство внесло соответствующий законопроект, связанный с ограничениями на транспорте, «Единая Россия» организовала его широкое общественное обсуждение», выяснилось, что инициатива затрагивает интересы огромного количества граждан. «Случилось чрезвычайное происшествие, надо срочно отправиться на другой конец страны, и как в этой ситуации быть [непривитому]?» – заметил Турчак.
Любые отклонения, изменения или форс-мажорные обстоятельства должны решаться в пользу наших граждан, согласился министр транспорта Виталий Савельев и пообещал инициативу доработать. В Госдуму для обсуждения законопроекта он, к слову, не приходил.
По просьбе президента вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что в других странах могут допускать на транспорт только переболевших и вакцинированных; есть страны, где используются и данные ПЦР-теста. И самое главное, что в основном эти ограничения носят временный характер и, как правило, используются в период существенного эпидемиологического подъема, сказала она. Путин на это заметил, что сейчас, под Новый год, «вводить ограничения подобного рода – достаточно сложная история»: «Создадим много проблем для людей».
Реакция регионов
Еще до руководства страны точечно на снятие с думской повестки законопроекта о QR-кодах на транспорте Белого дома по-своему отреагировали регионы.
В понедельник, 13 декабря, глава Калужской области Владислав Шапша опубликовал видеоролик с обращением к жителям области, в котором сообщил, что введение обязательных сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании для посещения общественных мест в регионе переносится на месяц – до 15 января 2022 г. «Наша принципиальная позиция состояла в том, чтобы дать людям возможность и, главное, время сделать прививку. Я считаю, что в регионе были созданы все условия для того, чтобы калужане спокойно, комфортно и удобно прошли вакцинацию», – сказал он.
Вслед за Калужской областью 14 декабря аналогичное решение было принято властями Владимирской области. QR-коды в регионе должны были быть введены также с 15 декабря, но введут их с 15 января 2022 г. сообщил на брифинге врио первого заместителя губернатора Александр Ремига. «Власти прислушались к бизнесу и решили, что часть его, если ввести ограничения на Новый год, просто погибнет. Или, как минимум, это негативно скажется на них на несколько следующих месяцев», – сказал Ремига.
Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, говорит, что пока нет единообразных установок в регионы как на усиление, так и на ослабление мер: «Решения субъекты принимают сами, исходя из эпидемиологической обстановки».
13 декабря глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв допустил, что введение норм о QR-кодах в общественных местах может не потребоваться при улучшении эпидситуации (цитата по РИА «Новости»). Но этот законопроект правительства будет рассмотрен в первом чтении 16 декабря.
«Закон, скорее всего, будет принят, но он будет рамочным, требующим разработки дополнительных положений и актов, время разработки которых можно не ограничивать, – говорит источник «Ведомостей», близкий к правительству России. – С одной стороны, власти не будут отступать от своего же решения, тем более это некоторые обязательства перед мировым сообществом, но власти понимают настроения людей».
Не важно, в каком виде будет принят законопроект, поскольку он уже де-факто работает, говорит президент Центра политтехнологий Борис Макаренко: «За последние недели темпы вакцинации уже ускорились, для этого он и вносился».