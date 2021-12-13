Почему законопроект о QR-кодах на транспорте сняли с рассмотрения

Почему законопроект о QR-кодах на транспорте сняли с рассмотренияВторая инициатива правительства – о QR-кодах в общественных местах – будет доработана
Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект об обязательных QR-кодах на междугородном и международном транспорте, сообщил ее председатель Вячеслав Володин в Telegram-канале. Судьба правительственных законопроектов об обязательных QR-кодах в общественных местах, а также на транспорте была решена еще до назначенного на 16 декабря первого чтения.
В ночь на 13 декабря Володин заявил в своем Telegram-канале, что Совет нижней палаты парламента снимет с повестки законопроект о QR-кодах на транспорте, сославшись на позицию президента Владимира Путина. 9 декабря на встрече с членами Совета по правам человека Путин сказал, что нужно посмотреть «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей». К тому же, как сказал Володин, Госдума учла мнения регионов и обращения.
Принятие законопроекта о QR-кодах на транспорте отложено на «неопределенный срок», сказал «Ведомостям» первый зампред фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин. Сведений о том, что инициатор проекта – правительство – намерено его отозвать и направило в Госдуму соответствующее письмо, нет, добавил он. По словам собеседника «Ведомостей», близкого к правительству, если ситуация с ростом числа заболевших не ухудшится, то введение QR-кодов вовсе не потребуется.
Другой законопроект – о введение QR-кодов в общественных местах – 16 декабря Госдума примет вместе с постановлением. В нем будут содержаться замечания, которые необходимо учесть для его доработки, сказал Вяткин. Это нормальная практика, заверил он: к примеру, такие постановления принимаются при работе над бюджетом. Что касается законопроекта о QR-кодах на транспорте, то он может быть рассмотрен не раньше весенней сессии.
Первый зампредседателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов уверен, что законопроект о QR-кодах на транспорте «не будет предложен и не будет рассматриваться», но закон с «рамочными положениями» о QR-кодах в общественных местах в итоге будет принят, говорит депутат.
Какие были замечания к QR-кодам на транспорте
Представитель Минтранса сообщил, что принято решение о целесообразности дальнейшей проработки отдельных положений законопроекта в сфере транспорта, предусматривающего внедрение сертификатов о вакцинации. По словам источников «Ведомостей» в одной из крупнейших авиакомпаний и в операторе систем бронирования, Минцифры (которое отвечает за сайт госуслуг) и Минтранс не успели сформировать техническое задание на интеграцию систем бронирования перевозчиков с «Госуслугами». Такая интеграция нужна для возможности проверки QR-кодов у пассажиров авиакомпаний.
После внесения законопроектов в Госдуму авиационная отрасль активно высказывала замечания по текущей редакции текста законопроекта о QR-кодах на транспорте. Законопроект предусматривал, что их проверка должна проводиться как на этапе продажи билетов, так и на этапе посадки на борт самолета или в вагон поезда. Кроме того, авиакомпании обязаны вернуть пассажиру, у которого не окажется кода и которого не смогут перевезти, деньги за билет в течение 30 дней.
Крупнейшие авиакомпании России «Аэрофлот» и S7 Airlines заявили, что проверку кодов на этапе продажи билетов нужно исключить. Реализовать проект без этого требования реально, заявлял гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. Компания, по его словам, уже начала к этому готовиться. Даже Минтранс в начале декабря согласился с тем, что проверку сертификатов на этапе продажи авиабилетов нужно исключить, писали «Ведомости».
Кроме этого, авиакомпании попросили исключить норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета. Возвращать деньги предложили только тем пассажирам, у которых будет куплен билет во возвратному тарифу. В S7 Airlines предлагали также прописать в законопроекте процедуру компенсации авиакомпаниям из бюджета средств за потенциальное снижение пассажиропотока. Помимо этого 7 декабря на встрече с депутатами думского комитета по транспорту перевозчики предложили ввести альтернативу QR-коду в виде отрицательного результата ПЦР-теста для транзитных пассажиров, которые прилетают в Россию из-за рубежа.
По словам третьего источника, тестирование проверки QR-кодов пока начала только S7. «Минцифры выслало компании специальный протокол (передачи данных. – "Ведомости"), по которому можно подключаться и проверять валидность кода. Но он пока не очень рабочий. В дальнейшем Минцифры выдаст подобный протокол всем участникам рынка», – рассказал собеседник «Ведомостей». Он уточнил, что правительство намерено доработать эту технологию и в какой-то момент все же ввести проверку кодов на транспорте. «В следующем году протокол будет уже рабочим», – предположил источник.
Что смягчат в законе о QR-кодах в общественных местах
О том, как будет смягчен законопроект о QR-кодах в общественных местах, рассказала депутатам из разных фракций вице-премьер Татьяна Голикова. Сначала она встретилась с единороссами. Министр транспорта Виталий Савельев, как планировалось ранее, на встречу не пришел и вопросы по его тематике представителям правительства не задавались, сказал «Ведомостям» один из депутатов «Единой России».
По словам Голиковой, переболевшие после 1 января 2021 г. коронавирусом жители России, не обратившиеся за медицинской помощью, смогут получить сертификаты после прохождения теста на антитела. Для этого потребуется сдать полученный после 1 января 2021 г. положительный тест на ковид. Сертификат будет выдаваться сроком на 1 год. Если у гражданина не будет положительного ПЦР-теста, но он предполагает, что болел, ему предложат пройти тест на антитела. В этом случае сертификат дадут только на полгода. На этот же срок после прохождения теста на антитела сертификаты смогут получить граждане, которые привились иностранной вакциной, отметила Голикова.
По словам депутата Госдумы Татьяны Соломатиной, введение QR-кодов на транспорте «ничего не принесет в рамках сохранения жизни и здоровья людей, но может привести к стагнации передвижения и экономики»: «Это повлияет на все стороны жизни наших людей». Логичнее, как и было предложено на встрече с Голиковой, смягчить законопроект о QR-кодах в общественных местах, а о QR-кодах на транспорте — отложить.