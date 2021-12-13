Почему законопроект о QR-кодах на транспорте сняли с рассмотрения

Другой законопроект – о введение QR-кодов в общественных местах – 16 декабря Госдума примет вместе с постановлением. В нем будут содержаться замечания, которые необходимо учесть для его доработки, сказал Вяткин. Это нормальная практика, заверил он: к примеру, такие постановления принимаются при работе над бюджетом. Что касается законопроекта о QR-кодах на транспорте, то он может быть рассмотрен не раньше весенней сессии.