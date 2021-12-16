В Госдуму внесут законопроект об онлайн-голосовании

Исключение составит, вероятно, Москва. По словам одного из собеседников «Ведомостей», из текста законопроекта следует, что согласование с ЦИК не потребуется тем регионам, которые ранее на федеральных выборах уже использовали онлайн-голосование. В таком случае регион должен будет только поставить ЦИК в известность о решении провести онлайн-голосование. ДЭГ впервые применили в Москве в экспериментальном порядке еще на выборах в Мосгордуму в 2019 г. На выборах в Госдуму в 2021 г. Москва проводила онлайн-голосование на отдельной платформе.