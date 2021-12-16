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В Госдуму внесут законопроект об онлайн-голосовании

Правила установит ЦИК, оставив автономию отдельным регионам с опытом электронного голосования
Максим Иванов Людмила Сергеева
Евгений Разумный / Ведомости

Законопроект о правилах онлайн-голосования в России в ближайшее время будет внесен в Госдуму, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к Центризбиркому. «Ведомости» направили запрос в ЦИК.

Поправки предлагается внести в закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России. В частности, в законе должна появиться отдельная статья о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), в которой будут детально прописаны правила его проведения, рассказывают собеседники «Ведомостей». В текущей редакции закона ДЭГ лишь упоминается как один из способов голосования без конкретики.

В законе будет зафиксировано, что в случае онлайн-голосования должны фиксироваться сроки его проведения и условия, при которых избиратели вправе принять в нем участие. Решение о проведении ДЭГ на федеральных выборах будет принимать ЦИК, на региональных и муниципальных выборах – избирательная комиссия субъекта Федерации, но только по согласованию с ЦИК.

Исключение составит, вероятно, Москва. По словам одного из собеседников «Ведомостей», из текста законопроекта следует, что согласование с ЦИК не потребуется тем регионам, которые ранее на федеральных выборах уже использовали онлайн-голосование. В таком случае регион должен будет только поставить ЦИК в известность о решении провести онлайн-голосование. ДЭГ впервые применили в Москве в экспериментальном порядке еще на выборах в Мосгордуму в 2019 г. На выборах в Госдуму в 2021 г. Москва проводила онлайн-голосование на отдельной платформе.

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ЦИК, согласно поправкам в закон, будет устанавливать требования к информационным системам, на которых будет проводиться ДЭГ, а также принимать финальное решение о порядке проведения онлайн-голосования на выборах всех уровней, отмечает собеседник «Ведомостей». Исключения также составят региональные и местные выборы, которые проводятся на основе собственной платформе региона –  в таком случае порядок установит избирком субъекта Федерации.

Законом будет установлена защита от двойного голосования. Избиратель, который уже записался на ДЭГ и не поменял свое решение проголосовать онлайн в установленный ЦИКом срок, не сможет получить бумажный бюллетень для очного участия в выборах. Следовательно, проголосовать такой гражданин может только электронно. Итоги выборов будут шифроваться с помощью блокчейн-технологии.

15 декабря председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия намерена «в регионах немножко расширить проведение ДЭГ». Центризбирком направит письма в те субъекты Федерации, где предполагается проводить выборы в следующем году, «чтобы узнать, кто из регионов готов, по их мнению, кто из регионов хотел бы [принять участие в онлайн-голосовании]»: «Мы со своей стороны сформируем требования, параметры, под которые должен подходить регион для того, чтобы там ДЭГ можно было дальше расширять – проводить не просто эксперимент, а полноценное электронное голосование».

Электронное голосование, считает политолог Александр Пожалов, будет задействовано и на следующих федеральных выборах, а для этого большинство регионов должны будут протестировать ДЭГ на собственных кампаниях в 2022-2023 гг.

ДЭГ определенно останется с нами навсегда, так как это удобно и полезно, говорит глава Политической экспертной группы Константин Калачев: «ДЭГ способствует росту явки, которая нужна для убедительного результата, а для ЦИК с учетом возможного падения интереса к выборам важно найти инструмент вовлечения в избирательный процесс людей, которым лень дойти до участка». ДЭГ удобен и полезен, это очевидно, говорит политолог, эксперт по региональной политике Виталий Иванов: «Такая новация вписывается в тренд всеобщей цифровизации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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