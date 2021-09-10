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Пятая часть столичных избирателей может проголосовать онлайн

Москва стала лидером среди регионов, в которой проводится эксперимент в ДЭГ
Анна Нараева
ДЭГ впервые используется на крупных федеральных выборах / Евгений Разумный / Ведомости

Через неделю начнутся выборы депутатов Госдумы, которые пройдут в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Центризбирком (ЦИК) на заседании 9 сентября подвел промежуточные итоги по количеству граждан, которые изъявили желание голосовать не традиционным способом. В частности, с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), т. е. онлайн, и «Мобильного избирателя» – по предварительной заявке на избирательном участке в любом регионе. Обе формы голосования хотят использовать 3,9 млн избирателей, сообщил заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев.

ДЭГ впервые используется на крупных федеральных выборах, на него записалось 2 119 147 человек. Онлайн-голосование пользуется наибольшей популярностью в Москве: в столице заявки на участие в ДЭГ через портал госуслуг подали 1 589 565 человек, это 21,36% от общего числа избирателей города. ДЭГ используется еще в шести регионах, но там доля записавшихся на онлайн-голосование меньше. В Ярославской области хотят поучаствовать в ДЭГ 71 257 человек – это 7,09% избирателей региона, в Ростовской – 260 895 человек (8,17%). В Нижегородской области – 3,84% от всех избирателей региона (97 837 человек), в Курской области – 4,72% (43 039 человек), в Севастополе – 5,2% (16 883 человек), в Мурманской области – 6,83% (39 671 человек).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных