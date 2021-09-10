Пятая часть столичных избирателей может проголосовать онлайн

ДЭГ впервые используется на крупных федеральных выборах, на него записалось 2 119 147 человек. Онлайн-голосование пользуется наибольшей популярностью в Москве: в столице заявки на участие в ДЭГ через портал госуслуг подали 1 589 565 человек, это 21,36% от общего числа избирателей города. ДЭГ используется еще в шести регионах, но там доля записавшихся на онлайн-голосование меньше. В Ярославской области хотят поучаствовать в ДЭГ 71 257 человек – это 7,09% избирателей региона, в Ростовской – 260 895 человек (8,17%). В Нижегородской области – 3,84% от всех избирателей региона (97 837 человек), в Курской области – 4,72% (43 039 человек), в Севастополе – 5,2% (16 883 человек), в Мурманской области – 6,83% (39 671 человек).