Что объединяет «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР и «Справедливую Россию» на этих выборах

Что объединяет «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР и «Справедливую Россию» на этих выборахВсе думские партии сделали акцент в программах на социальные и экономические обещания
27 августа должна быть официально опубликована программа «Единой России», предварительная версия которой была представлена на съезде 24 августа. Изучив также предвыборные обещания КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», «Ведомости» выяснили, что все они обещают гражданам достаток и защиту границ от внешнего врага.
Кому нужны партийные программы
Партийные программы в оригинальном виде востребованы малой частью избирателей, следует из доклада ВЦИОМа. Его представил 26 августа в Экспертном институте социальных исследований глава практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов. 13% респондентов ВЦИОМа внимательно читают программы, еще у 57% есть общее представление об их содержании, а у 29% респондентов они вообще не вызывают интерес. Респонденты, которые интересуются программами, наиболее актуальными называют социальные вопросы в области здравоохранения, образования и пенсионной системы, следует из данных ВЦИОМа.
Сами программы мало кто читает, поэтому они фактически не влияют на выбор избирателей, говорит ведущий аналитик фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман. «Даже в то время, когда уровень политизации российского общества был выше, программы читали единицы, – говорит он. – Но они используются для разработки предвыборной агитации, слоганов и в месседжах кампании, которые оказывают влияние на избирателей. То есть программы вносят свой вклад в публичный имидж партии».
Внутренняя политика
Партии не предлагают серьезных реформ в области внутренней политики. У «Единой России» в программе вообще нет специальных разделов, которые касаются этого вопроса. Единороссы предлагают, например, провести цифровизацию судов, создать систему общественного контроля за расходованием бюджетных средств и подумать о направлениях развития местного самоуправления до 2030 г.
«Справедливая Россия» упоминает одну проблемную тему – необходимость судебной реформы. ЛДПР предлагает отменить мораторий на смертную казнь для террористов и других преступников. Теперь в этом партию поддерживают и справороссы.
КПРФ и ЛДПР в своих программах сообщают о необходимости честных выборов. КПРФ утверждает, что задачей государства при коммунистах будет духовное и патриотическое воспитание, защита русского мира и достижений культуры. В ЛДПР предлагают сформировать в стране 30 губерний, премьер-министром назначать лидера партии, победившей на выборах.
Внутренняя политика мало интересует избирателей всех парламентских партий, за исключением КПРФ, считает политолог Алексей Макаркин. К примеру, избирателей «Единой России» больше всего волнует социально-экономическая часть программы – это цены, пенсии, помощь семьям и т. д., а не выборы. Схожим образом настроен электорат справороссов и ЛДПР, хотя он и более критичен.
Социальная политика
Инициативы пересекаются в области здравоохранения и образования, которым посвящена значительная часть программ. Все партии предлагают повысить зарплаты учителям, а ЛДПР и «Справедливая Россия» обещают отменить ЕГЭ.
КПРФ и ЛДПР обещают вернуть полностью бесплатную для граждан медицину, «Справедливая Россия» – возмещать за счет государства расходы на лекарства в случае, если они превышают 10% от суммарного дохода гражданина. Все четыре партии обещают повысить зарплаты медицинским работникам.
«Единая Россия» выделяется тем, что также предлагает обеспечить 100%-ную доступность первичного звена здравоохранения, модернизировать станции скорой помощи в отдаленных районах и создать «санитарно-эпидемиологический щит» против опасных инфекций. Партия делает акцент также на повышении благополучия семей с детьми, в том числе за счет расширения сферы применения материнского капитала.
Сильный акцент на социальных обещаниях думских партий «просчитан и скоординирован политикой правительства и президента», говорит президент Центра политтехнологий Борис Макаренко. В противовес заявлениям думской оппозиции будет использовано то, что президент Владимир Путин пообещал единороссам, включая единоразовые выплаты отдельным категориям граждан. Избиратели рассчитывают на то, что государство гарантирует им необходимые блага, говорит Макаренко.
Экономическая политика
Помимо «Единой России», вернуть пенсионный возраст и остановить рост цен обещают все думские партии.
Все без исключения партии в то же время обещают повысить доходы граждан за счет индексации МРОТа (с 1 января 2021 г. – 12 792 руб.). Единороссы обещают его ежегодное повышение, установив его не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения (13 026 руб в 2022 г. для трудоспособного населения). Сейчас по закону МРОТ и так должен быть не ниже прожиточного минимума. ЛДПР предложила вырастить МРОТ минимум до 20 000 руб., КПРФ – до 25 000 руб., справороссы – до 31 000 руб.
«Единая Россия» предлагает разработать программу повышения эффективности инновационной деятельности компаний с госучастием. В планы КПРФ входит национализация стратегических отраслей экономики и банков. Эта же партия предлагает запретить участие иностранного капитала в российских акционерных обществах, а заодно сократить долю иностранных розничных торговых сетей. ЛДПР выступает за ограничение на вывод валюты за рубеж.
В «Справедливой России» предлагают ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, налог на роскошь и освободить от налогов самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей и малый бизнес. В КПРФ тоже обещают ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, освободив от уплаты налогов малообеспеченных граждан, а также поэтапно ликвидировать НДС.
Потери бюджета коммунисты хотят компенсировать за счет восстановления госмонополии на производство и реализацию спиртосодержащей продукции. ЛДПР тоже предлагает ввести госмонополию на алкоголь, а также на сахар, табак и энергоресурсы, легализовать теневой бизнес. От НДФЛ ЛДПР хочет освободить людей, у которых зарплата ниже 30 000 руб.
Защита границ
Все думские партии сходятся в «патриотическом» подходе к внешней политике. КПРФ в своей программе подчеркивает, что вокруг России «множатся базы НАТО», а на страну усиливается давление, в то время как ЛДПР предлагает вернуть все территории СССР «через референдумы». Коммунисты, как и «Справедливая Россия», говорят о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Единороссы считают, что нужно обеспечить соблюдение в международных отношениях принципа невмешательства во внутренние дела государств, добиваться принятия в рамках ООН конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникативных технологий в преступных целях. Они хотят, «жестко защищая» национальные интересы, стремиться к нормализации отношений с западными странами.
В части внешней политики у партий консенсус, считает Макаркин.