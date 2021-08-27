Что объединяет «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР и «Справедливую Россию» на этих выборах

Все без исключения партии в то же время обещают повысить доходы граждан за счет индексации МРОТа (с 1 января 2021 г. – 12 792 руб.). Единороссы обещают его ежегодное повышение, установив его не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения (13 026 руб в 2022 г. для трудоспособного населения). Сейчас по закону МРОТ и так должен быть не ниже прожиточного минимума. ЛДПР предложила вырастить МРОТ минимум до 20 000 руб., КПРФ – до 25 000 руб., справороссы – до 31 000 руб.