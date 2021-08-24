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На съезде «Единой России» Владимир Путин дополнил программу партии

Инициативы по единоразовым выплатам обойдутся в 500 млрд рублей
Елена Мухаметшина
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев рассказал, что президент и народ сделали для партии /Максим Стулов / Ведомости

«Единая Россия» на втором этапе своего съезда приняла программу, с которой идет на выборы в Госдуму 19 сентября. В основу этого документа легли социальные инициативы президента из послания Федеральному собранию 21 апреля и иные выступления Владимира Путина, а также собранные партией предложения граждан, рассказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Программа единороссов получила название «За благополучие и достойную жизнь людей. За сильную и успешную Россию», и состоит она из 17 разделов.

В первом разделе, «Россия, которую мы строим», говорится, что партия заботится об интересах граждан России и ставит задачу противостоять любым попыткам «сдержать развитие России», расколоть народ. «Россия – тысячелетняя цивилизация, впитавшая историю и культуру Востока и Запада, Севера и Юга, сохранившая свою самобытность и уникальность», – подчеркивается в программе. Другие ее разделы: благополучие людей, надежная работа – достаток в доме, здоровье человека, забота о каждом нуждающемся, современное образование и передовая наука, удобная и комфортная жизнь, экология для жизни, государство для человека, сильная Россия и др.

Главным гостем съезда «Единой России», как и писали «Ведомости», стал Путин. Он напомнил делегатам о своих социальных инициативах, которые выдвинул на встрече с представителями «Единой России» на Поклонной горе в День российского флага 22 августа. Речь идет о дополнительной разовой выплате пенсионерам (10 000 руб.) и военнослужащим (15 000 руб.). На съезде Путин предложил распространить «военную» выплату на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов, а также предусмотреть индексацию зарплат силовиков выше инфляции на 2022–2023 гг.

«Единая Россия» хочет видеть Владимира Путина главным гостем своего предвыборного съезда

Он может обсудить с партийцами их программу

Указ о выплатах пенсионерам президент подписал перед съездом «Единой России» – деньги должны быть выплачены в сентябре. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко («Единая Россия») говорит, что аналогичные выплаты проводились и прежде и, как правило, они проводятся в первой половине месяца. Указы по остальным выплатам не подписаны.

Предложения по единоразовым выплатам требуют «немалых бюджетных ресурсов» – около 500 млрд руб., заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире «России 24». По его словам, средства будут взяты из дополнительных доходов бюджета: «Экономика развивается более высокими темпами, чем мы ранее планировали, бюджет пополняется более высокими объемами доходов. В этом году мы оцениваем дополнительные доходы в плюс-минус 1,6–1,7 трлн руб.».

Также Путин на съезде обозначил «образ будущего» (в 2018 г. работавшие с кремлевской администрацией политтехнологи неформально обозначали так общий смысл всей президентской предвыборной программы). По словам президента, «крепкая семья, где растут двое, трое, четверо детей, – и должна быть образом будущего, ничего здесь больше придумывать не надо».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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