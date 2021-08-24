На съезде «Единой России» Владимир Путин дополнил программу партии

На съезде «Единой России» Владимир Путин дополнил программу партииИнициативы по единоразовым выплатам обойдутся в 500 млрд рублей
«Единая Россия» на втором этапе своего съезда приняла программу, с которой идет на выборы в Госдуму 19 сентября. В основу этого документа легли социальные инициативы президента из послания Федеральному собранию 21 апреля и иные выступления Владимира Путина, а также собранные партией предложения граждан, рассказал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Программа единороссов получила название «За благополучие и достойную жизнь людей. За сильную и успешную Россию», и состоит она из 17 разделов.
В первом разделе, «Россия, которую мы строим», говорится, что партия заботится об интересах граждан России и ставит задачу противостоять любым попыткам «сдержать развитие России», расколоть народ. «Россия – тысячелетняя цивилизация, впитавшая историю и культуру Востока и Запада, Севера и Юга, сохранившая свою самобытность и уникальность», – подчеркивается в программе. Другие ее разделы: благополучие людей, надежная работа – достаток в доме, здоровье человека, забота о каждом нуждающемся, современное образование и передовая наука, удобная и комфортная жизнь, экология для жизни, государство для человека, сильная Россия и др.
Главным гостем съезда «Единой России», как и писали «Ведомости», стал Путин. Он напомнил делегатам о своих социальных инициативах, которые выдвинул на встрече с представителями «Единой России» на Поклонной горе в День российского флага 22 августа. Речь идет о дополнительной разовой выплате пенсионерам (10 000 руб.) и военнослужащим (15 000 руб.). На съезде Путин предложил распространить «военную» выплату на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов, а также предусмотреть индексацию зарплат силовиков выше инфляции на 2022–2023 гг.
Указ о выплатах пенсионерам президент подписал перед съездом «Единой России» – деньги должны быть выплачены в сентябре. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Михаил Тарасенко («Единая Россия») говорит, что аналогичные выплаты проводились и прежде и, как правило, они проводятся в первой половине месяца. Указы по остальным выплатам не подписаны.
Предложения по единоразовым выплатам требуют «немалых бюджетных ресурсов» – около 500 млрд руб., заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире «России 24». По его словам, средства будут взяты из дополнительных доходов бюджета: «Экономика развивается более высокими темпами, чем мы ранее планировали, бюджет пополняется более высокими объемами доходов. В этом году мы оцениваем дополнительные доходы в плюс-минус 1,6–1,7 трлн руб.».
Также Путин на съезде обозначил «образ будущего» (в 2018 г. работавшие с кремлевской администрацией политтехнологи неформально обозначали так общий смысл всей президентской предвыборной программы). По словам президента, «крепкая семья, где растут двое, трое, четверо детей, – и должна быть образом будущего, ничего здесь больше придумывать не надо».