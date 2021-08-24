На съезде «Единой России» Владимир Путин дополнил программу партии

В первом разделе, «Россия, которую мы строим», говорится, что партия заботится об интересах граждан России и ставит задачу противостоять любым попыткам «сдержать развитие России», расколоть народ. «Россия – тысячелетняя цивилизация, впитавшая историю и культуру Востока и Запада, Севера и Юга, сохранившая свою самобытность и уникальность», – подчеркивается в программе. Другие ее разделы: благополучие людей, надежная работа – достаток в доме, здоровье человека, забота о каждом нуждающемся, современное образование и передовая наука, удобная и комфортная жизнь, экология для жизни, государство для человека, сильная Россия и др.