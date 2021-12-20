Чиновникам не понравилось работать на удаленке

Чиновникам не понравилось работать на удаленкеОна сломала привычный ход работы и поэтому была отвергнута госслужащими
Большинство чиновников восприняли переход на удаленку как отказ от привычного уклада их работы, и когда появилась возможность, то они одними из первых вернулись в офисы. Об этом говорится в исследовании Центра перспективных управленческих решений «Госслужащие на удаленной работе: аналитическая этнография рабочих практик», с которым ознакомились «Ведомости».
Чиновники в отличие от сотрудников частных компаний не смогли привыкнуть к дистанционному формату работы, поскольку на госслужбе никогда не было удаленки, говорится в докладе. Авторы исследования использовали данные из интервью и фокус-групп с чиновниками центральных аппаратов пяти ведомств с 1 июня 2019 г. по 30 сентября 2021 г. в два этапа: до перехода на удаленку и после.
У чиновников два главных ценностных основания для работы, выявили авторы исследования: ценность иерархии (соблюдение порядка социальных отношений, основанного на должностном подчинении) и ценность безопасности (необходимость защищать информацию, которая циркулирует между сотрудниками госорганов, от угрозы распространения вовне).
Ценность иерархии на госслужбе опирается в том числе на элементы материальной среды офиса как рабочего пространства: кабинета на 3–8 человек, причастности к этой среде и др. Во время работы в дистанционном режиме многие эти инструменты стали недоступны. Во время удаленки коммуникация стала больше зависеть от характеристик цифровых платформ, а не от окружающей обстановки, появились новые практики, основанные на взаимопомощи и горизонтальном распространении информации (например, коммуникация в мессенджерах для решения рабочих и нерабочих вопросов).
Произошло размывание границ рабочего времени и удлинение рабочего дня, говорится в исследовании. Новые способы демонстрации статуса в виртуальном пространстве появились и у руководящих работников – в частности, организация и модерирование онлайн-встреч, управление потоками информации в виртуальном пространстве (создание чатов), начальники стали доступнее для коммуникации со своими подчиненными в мессенджерах.
В случае если у руководителей не получалось наладить рабочие практики дистанционно, они при первой же возможности возвращались в офис.
Ценность безопасности в первую очередь связана с документооборотом. Беспокойство за сохранность документов в той или иной степени разделяется всеми респондентами. И как раз эту ценность удаленка затронула меньше. Работа с секретными документами, к которым имеют доступ госслужащие, не была перенесена в дистанционный формат, поэтому чиновникам приходилось ездить в офисы в пандемию для работы с ними, следует из материалов исследований.
А вот практика работы с документами для служебного пользования стала осуществляться в том числе дистанционно – в частности, с помощью электронного документооборота. «Благодаря таким изменениям документы ДСП потеряли свою ценность, госслужащие перестали воспроизводить по отношению к ним практики чрезмерной защиты, посчитав, что документы подобного рода подходят для работы в онлайн-среде», – говорится в исследовании.
Основная причина, по которой госслужащие первыми вернулись с удаленной работы в офисы, связана с тем, что для них важен «материальный контекст» в офисе, а руководителям важно следить за сотрудниками, говорит один из авторов исследования – Дарья Шубина. К примеру, если начальник не видит подчиненного, он считает, что контроль теряется.
«В бизнесе давно наработаны практики и способы контроля за сотрудниками, которые работают вне офиса. Для госслужбы это новая ситуация, поэтому они и посчитали, что нужно вернуть сотрудников обратно в кабинеты», – добавляет она. Кроме того, ценность защиты информации для госслужащих оказывается основной и она больше всего пропагандируется, отмечает она. По ее словам, респонденты куда реже отмечали, что их работа связана с эффективностью или служением обществу, важнее всего была необходимость защиты тех документов, с которыми они работают.
Обычные граждане в отличие от чиновников особого восторга от возвращения с удаленки не испытали, поэтому госслужащие тут выделяются, говорит гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: «Люди поняли прелести работы на дому – в частности, что не надо тратить время на дорогу. За счет этого времени удалось улучшить баланс жизни и работы, т. е. тратить освободившееся время или на домашние дела, или на подработку из дома. В случае госслужащих это невозможно».
Частный сектор оказался более гибким, он давно ушел от необходимости обязательного присутствия сотрудников на работе, поэтому они как раз ухватились за удаленку как за возможность, добавляет он. «Госслужба же в значительной степени – это исполнение функций и соблюдение ритуалов. А удаленка этот образ жизни сломала», – считает Федоров.
Работа с конфиденциальными документами присуща госслужбе куда больше, чем частному сектору, поэтому этот аспект так важен для госслужащих, говорит партнер «Экопси консалтинга» Григорий Финкельштейн. Но есть и более важный аспект, который связан с тем, что контроль за результатом на госслужбе довольно сложный, поэтому в этом секторе управление выстроено на контроле за процессом, говорит он: «Госслужащие должны осуществлять не очень сильно формализованный сервис. Они не продают, не производят, поэтому их деятельность оценивается по процессу работы».