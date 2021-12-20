Чиновникам не понравилось работать на удаленке

«В бизнесе давно наработаны практики и способы контроля за сотрудниками, которые работают вне офиса. Для госслужбы это новая ситуация, поэтому они и посчитали, что нужно вернуть сотрудников обратно в кабинеты», – добавляет она. Кроме того, ценность защиты информации для госслужащих оказывается основной и она больше всего пропагандируется, отмечает она. По ее словам, респонденты куда реже отмечали, что их работа связана с эффективностью или служением обществу, важнее всего была необходимость защиты тех документов, с которыми они работают.