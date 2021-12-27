Россия согласна на переговоры с НАТО 12 января

Есть опасность, что НАТО снова хочет установить с Россией лишь формальный диалог, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Диалог ради диалога и обмен официальными позициями, как было ранее, Москве неинтересны. Россия хочет, чтобы Запад обсуждал с ней реальные проблемы – например, военную экспансию НАТО на восток, но говорить об этом альянс не желает. От того, насколько Запад готов вести предметные переговоры, зависит успех предложения Столтенберга, поясняет Кортунов. Уточнения повестки следует ждать в ближайшие дни, но Москва активно демонстрирует свой настрой на решение конкретных вопросов, говоря об участии в переговорах военных. По словам эксперта, Россия стоит на том, что для содержательного диалога нужны и контакты военных «на уровне полковников», а не только на уровне генштабов.