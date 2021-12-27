Россия согласна на переговоры с НАТО 12 января

Россия согласна на переговоры с НАТО 12 январяЕсли США договорятся с Москвой, то альянс подстроится, считают эксперты
Россия получила предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга провести 12 января 2022 г. переговоры о безопасности в Европе в формате Совета Россия – НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Но Москва будет вести переговоры в таком формате только при участии военных высокого уровня от России и ключевых членов этого военного блока, сказал 27 декабря Лавров. Техническая возможность для этого есть – 12 января в Брюсселе должно пройти совещание начальников генштабов стран-участниц блока.
По словам Лаврова, с 2014 г. НАТО заморозило контакты между военными, которые «ограничивались периодическими звонками по телефону начальнику Генерального штаба», и если военных со стороны НАТО не будет, то и Россия на переговоры не пойдет.
Есть опасность, что НАТО снова хочет установить с Россией лишь формальный диалог, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Диалог ради диалога и обмен официальными позициями, как было ранее, Москве неинтересны. Россия хочет, чтобы Запад обсуждал с ней реальные проблемы – например, военную экспансию НАТО на восток, но говорить об этом альянс не желает. От того, насколько Запад готов вести предметные переговоры, зависит успех предложения Столтенберга, поясняет Кортунов. Уточнения повестки следует ждать в ближайшие дни, но Москва активно демонстрирует свой настрой на решение конкретных вопросов, говоря об участии в переговорах военных. По словам эксперта, Россия стоит на том, что для содержательного диалога нужны и контакты военных «на уровне полковников», а не только на уровне генштабов.
По словам Лаврова, хотя предложение было оглашено Столтенбергом, за ним стоят США, но Россия в целом не против «разморозки» формата Совета Россия – НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 27 декабря, что переговоры с НАТО – «это очень важный трек переговоров». По его словам, «будет подтверждаться и переподтверждаться дата, будет формироваться экспертный состав делегаций и от этого многое будет зависеть».
НАТО не ведет самостоятельных переговоров и не принимает решений такого рода, на которых настаивает Москва. Важно, что перед встречей с НАТО будет еще один раунд переговоров с США, а с натовцами можно и нужно обсуждать военные и военно-технические детали будущих договоренностей, считает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. По его мнению, вероятная встреча 12 января – это возможность для доведения конкретных озабоченностей и вряд ли что-то больше.
Тренин добавил, что успех подобной встречи по линии Россия – НАТО будет зависеть от движения или тупика на переговорах с США. Натовское измерение – техническое и важное только в этом качестве. Если будет тупик с США, то будут ответные военно-технические меры.
Тренин считает, что такие яроантироссийски настроенные члены НАТО, как Польша и страны Прибалтики, если российско-американская встреча закончится в положительном ключе, не смогут помешать дальнейшему движению переговоров и по линии альянса. Роль союзников – второстепенная, и решать в диалоге Россия – НАТО будут США. Тренин допускает, что Варшава и прибалтийские столицы будут, несмотря на это, пытаться делать провокативные заявления и действия.
«Восточноевропейцы постараются нажать на все доступные кнопки, чтобы воздействовать на администрацию Байдена для предотвращения «сговора». Но если в американском политическом классе будет уверенность, что Путин не блефует, то какие-то договоренности США с Россией, какие-то взаимные обязательства в той или иной форме возможны», – заключает директор Московского центра Карнеги.