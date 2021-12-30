Почему Путин и Байден будут разговаривать сегодня ночью

Почему Путин и Байден будут разговаривать сегодня ночьюИх переговорщикам 10-13 января нужно получить актуальные указания
Запланированный на 30 декабря в 23:30 по московскому времени телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена дает надежды, что последующие переговоры не станут формальностью. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, разговор состоится по просьбе российской стороны.
«Цель разговора очень понятная – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня недавнего разговора по видеоконференцсвязи», – сказал Песков журналистам. Он подчеркнул, что в этот раз идет речь об обычном телефонном разговоре, «соответственно, никакой публичной части там нет». По словам Пескова, эти вопросы будут обсуждаться лидерами двух стран не в начале января, а именно сейчас потому, что «это очень сложная субстанция – те вопросы, которые на повестке дня». Но деталей Песков не уточнил.
Песков заверил, что телефонный разговор Путина и Байдена не заменяет других форматов взаимодействия по обсуждению гарантий безопасности и намеченные на 10 января российско-американские переговоры на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств точно состоятся.
Этот контакт двух лидеров станет вторым за месяц после виртуального саммита, прошедшего 7 декабря. Тогда Путин высказал Байдену озабоченности России по поводу неприемлемой для нее складывающейся стратегической ситуации в Европе, на Украине и в отношениях Москвы с НАТО.
17 декабря МИД России опубликовал проекты двух договоров с США и НАТО, где обозначил требования отказа от расширения НАТО на Восток за счет Украины и Грузии, неразмещения ядерного оружия США в Европе, моратория на размещение ракет средней дальности и т. д. США согласились рассмотреть эти предложения, хотя и заявили о «неприемлемости» ряда пунктов. Переговоры России и США, России и НАТО (в формате Совета Россия – НАТО), России и стран Европы (на площадке ОБСЕ) пройдут 10, 12 и 13 января соответственно.
Российская сторона инициировала этот предновогодний разговор, так как Россия же и запустила весь этот процесс по переговорам о гарантиях безопасности в Европе, а Путин как человек, старающийся держать ситуацию под контролем, не дает партнерам «остыть» в столь важном для него вопросе, считает директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
Эксперт добавил, что с практической стороны разговор 30 декабря необходим для того, чтобы переговорщики, которые встретятся после праздников, имели наиболее актуальные, обновленные указания, которые будут основываться на итогах беседы президентов. Путин не хочет затягивать паузу и пускать процесс на самотек, наоборот, он демонстрирует контроль над ситуацией. Рогулев отметил, что хотя детали разговора публиковаться не будут, тем не менее, это будет последним условно публичным уточнением позиций сторон, ведь все остальные переговоры США требуют проводить за закрытыми дверями.
Участившиеся контакты между Москвой и Вашингтоном в первую очередь вызваны эскалацией вокруг Украины, а не желанием улучшить двусторонние отношения, считает эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Поэтому России и США приходится вести активный диалог даже не в сфере стратегической стабильности, а по вопросам европейской безопасности как таковой.
Разговор Путина и Байдена, отмечает эксперт, должен стать прологом к запланированным на январь переговорам России и Запада, поэтому на нем будут обсуждаться общие вопросы, в том числе связанные с Украиной. Вряд ли президенты коснутся такой детальной темы, как размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, поясняет эксперт. Вопрос вооружений проистекает из проблемы европейской безопасности, а не наоборот, отмечает Ермаков.