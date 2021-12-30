Почему Путин и Байден будут разговаривать сегодня ночью

«Цель разговора очень понятная – продолжить обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня недавнего разговора по видеоконференцсвязи», – сказал Песков журналистам. Он подчеркнул, что в этот раз идет речь об обычном телефонном разговоре, «соответственно, никакой публичной части там нет». По словам Пескова, эти вопросы будут обсуждаться лидерами двух стран не в начале января, а именно сейчас потому, что «это очень сложная субстанция – те вопросы, которые на повестке дня». Но деталей Песков не уточнил.