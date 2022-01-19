Суд Киева назначил меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства

Второй ограничительный момент для действий Порошенко – позиция Запада, напомнил Гущин. Он ездил туда не за поддержкой Украины, а за собственной, в надежде активизировать свои старые связи для возможного будущего участия в политической борьбе, продолжает Гущин. Вряд ли американцы дадут Порошенко на фоне переговоров с Россией устроить «майдан». Наконец, у Порошенко высокий антирейтинг на Украине: он сумел «возродиться из пепла», но это ограниченный электорат, в основном с запада страны. Есть большие сомнения, что ядерный электорат Зеленского будет перетекать именно к Порошенко: скорее, он сместится в сторону определенных проектов на востоке, к региональным партиям местных элит, а также к бывшему спикеру Верховной рады Дмитрию Разумков, говорит Гущин. Но Запад не даст и Зеленскому серьезно наказать Порошенко, говорит Гущин.