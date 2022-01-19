Суд Киева назначил меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства

Суд Киева назначил меру пресечения Порошенко в виде личного обязательстваЭкс-президент Украины оставлен на свободе по делу о покупке «террористического» угля из Донбасса
Печерский суд Киева определил меру пресечения в отношении экс–президента Украины и председателя партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко в связи с делом о госизмене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма в виде личного обязательства. Его обязали явиться в суд по первому требованию и носить электронный браслет для отслеживания перемещений. Соответствующее решение принял следственный судья Алексей Соколов. Ранее прокуратура готова была освободить его от ареста под залог в 1 млрд гривен (около $37 млн).
Защита Порошенко также обжаловала арест его имущества. Об этом «Українським новинам» сообщил адвокат Игорь Головань. У Печерского суда днем 19 января происходили стычки между правоохранителями и сторонниками Порошенко, в ход пошли газовые баллончики.
Продолжение суда над Порошенко совпало с начавшимся 19 января визитом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. Как сообщила пресс–служба госдепартамента, Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы подтвердить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.
Суд по мере пресечения в связи с делом о госизмене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма начался в день возвращения Порошенко на Украину в понедельник 17 января. Тогда экс–президент прибыл в аэропорт «Жуляны» в Киеве самолетом лоукостера Wizz Air из Варшавы. Прошлое заседание длилось почти до полуночи. За это время к зданию подгоняли автозак, однако сторонники партии «Европейская солидарность», собравшиеся на митинг у суда, создали затруднения для движения транспорта, выкрикивали политические лозунги и включали громкую музыку, которые было отчетливо слышно в зале суда, в том числе, песни, высмеивающие президента Украины Владимира Зеленского.
Пока шло заседание, в базе МВД Украины появилась информация, что Порошенко объявлен во внутригосударственный розыск, однако после 21.00 мск эти данные исчезли – ни то, ни другое не комментировалось ведомством. Судья ушел в совещательную комнату почти на пять часов, однако незадолго до полуночи на митинге было объявлено, что оглашение решения по мере пресечения перенесено на 19 января. Вскоре это подтвердил и Порошенко, вышедший на использовавшееся как трибуна крыльцо суда. По словам экс–президента, день начала суда стал «концом» власти Зеленского.
Порошенко сейчас снова влиятельный политик на Украине и по различным опросам его рейтинг – второй после Зеленского и составляет около 15–17%, как и в первом туре президентских выборов 2019 г. Однозначно, что «встреча» экс–президента и бессилие правоохранителей в аэропорту стали демонстрацией Зеленскому со стороны Порошенко своей силы, говорит доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин.
«Однако то, что встречать экс–президента в киевский аэропорт пришли только его собственные сторонники из его партии «Европейская солидарность», говорит о том, что он не является лидером всей оппозиции действующему президенту», – отмечает Гущин. Мэр Киева Виталий Кличко, который ранее выражал поддержку бывшему президенту, в аэропорту не присутствовал – у него есть свои расчеты и расклады с офисом президента и политические амбиции, поясняет эксперт. Поссорившийся с Владимиром Зеленским предприниматель Арсен Аваков, бизнесмен Ринат Ахметов и другие недовольные нынешним президентом персоны могут заключить с Порошенко максимум ситуативный союз, так как фигура экс–президента их также не слишком устраивает.
Второй ограничительный момент для действий Порошенко – позиция Запада, напомнил Гущин. Он ездил туда не за поддержкой Украины, а за собственной, в надежде активизировать свои старые связи для возможного будущего участия в политической борьбе, продолжает Гущин. Вряд ли американцы дадут Порошенко на фоне переговоров с Россией устроить «майдан». Наконец, у Порошенко высокий антирейтинг на Украине: он сумел «возродиться из пепла», но это ограниченный электорат, в основном с запада страны. Есть большие сомнения, что ядерный электорат Зеленского будет перетекать именно к Порошенко: скорее, он сместится в сторону определенных проектов на востоке, к региональным партиям местных элит, а также к бывшему спикеру Верховной рады Дмитрию Разумков, говорит Гущин. Но Запад не даст и Зеленскому серьезно наказать Порошенко, говорит Гущин.
Зеленский воспринимает Порошенко как серьезного политического противника и готов пойти на многое, чтобы обезопасить себя от него, уверен координатор экспертной группы «Европейский диалог» на Украине Георгий Чижов. Основания для этого действительно есть — Порошенко является политиком номер два в стране, а разрыв между его рейтингом и рейтингом Зеленского стремительно сокращается. Популярности экс-президенту добавляют и спорные действия украинского руководства. В глазах населения Зеленский злоупотребляет судебной властью, чтобы избавиться от Порошенко, что отнюдь не добавляет действующему главе государства симпатий. Тем не менее шансы на возвращение Порошенко к власти не стоит переоценивать, замечает Чижов. Его антирейтинг высок, соглашается он, и многие украинцы воспринимают Порошенко как политика вчерашнего дня. Основная опасность для Зеленского — это потенциальное появление новых политиков, запрос на которых в украинском обществе силен, резюмирует эксперт.
Бывший президент Украины обвиняется в государственной измене и содействии терроризму. Как 20 декабря пояснил начальник главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолий Бунич, в 2014–2015 гг. Порошенко использовал свои президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на поставку угля из ЮАР по требованию России. Взамен он способствовал поставкам угля с территорий Донбасса, которые не находились под контролем Киева. Фигурантом по этому же делу является лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, свою вину он не признает и находится с лета под домашним арестом.