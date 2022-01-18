Суд в Киеве перенес оглашение решения о мере пресечения Порошенко по делу о госизмене

Печерский суд Киева перенес оглашение решения о мере пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко на 19 января по делу о госизмене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма из-за разрыва контракта на покупку угля в ЮАР и его поставки с территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР на востоке страны. Решение будет объявлено не раньше 14:00 среды. Об этом было объявлено на митинге сторонников Порошенко из партии «Европейская солидарность», находившихся с вечера понедельника у входа в Печерский суд незадолго до полуночи, после того, как судья удалился в совещательную комнату на пять часов. Позже это подтвердил перед сторонниками и вышедший на крыльцо суда, использовавшееся как трибуна для митингующих, сам Порошенко.