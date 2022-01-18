Суд в Киеве перенес оглашение решения о мере пресечения Порошенко по делу о госизмене

Суд в Киеве перенес оглашение решения о мере пресечения Порошенко по делу о госизменеСледующее заседание состоится 19 января
Печерский суд Киева перенес оглашение решения о мере пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко на 19 января по делу о госизмене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма из-за разрыва контракта на покупку угля в ЮАР и его поставки с территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР на востоке страны. Решение будет объявлено не раньше 14:00 среды. Об этом было объявлено на митинге сторонников Порошенко из партии «Европейская солидарность», находившихся с вечера понедельника у входа в Печерский суд незадолго до полуночи, после того, как судья удалился в совещательную комнату на пять часов. Позже это подтвердил перед сторонниками и вышедший на крыльцо суда, использовавшееся как трибуна для митингующих, сам Порошенко.
«Мы с вами крутые. Они считали, что до полуночи люди точно не дождутся. Мы показали им, что мы тут боремся за Украину. Сегодняшний день стал началом конца для [власти президента Украины Владимира Зеленского]», – заявил Порошенко сторонникам. Трансляция митинга и выступления президента велась его Youtube-каналом.
Днем Генпрокуратура Украины заявила, что готова освободить экс-президента от ареста под залог в 1 млрд гривен (около $37 млн). Кроме того, Порошенко должен будет носить браслет, чтобы правоохранители могли отслеживать его перемещения. Тогда же на сайте МВД страны появилась информация, что Порошенко объявлен во внутригосударственный розыск, однако примерно в 21:20 мск она исчезла из полицейской базы данных. Этот факт никак не объяснялся МВД Украины.
Судебное заседание состоялось в день возвращения Порошенко на Украину. 17 января экс–президент прибыл в аэропорт «Жуляны» в Киеве из Варшавы. В декабре 2021 г. Порошенко пытались вручить повестку в суд, но тот отказался ее брать и покинул Украину, улетев в Стамбул. По заявлению партии «Европейская солидарность», главой которой является Порошенко, эта поездка была запланирована заранее. В Стамбуле бывший глава государства встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем, а позднее улетел в Варшаву.
17 января в аэропорту, как сообщил сам Порошенко, у него якобы для проверки пытались отобрать паспорт, чтобы не пустить его в страну. В итоге документ бывшему главе государства все же вернули. После выступления на небольшом митинге своих сторонников экс-президент отправился в суд.
Как пояснил 20 декабря начальник главного следственного управления Службы безопасности Украины Анатолий Бунич, в 2014–2015 гг. Порошенко использовал свои президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на поставку угля из ЮАР по требованию России. Взамен он способствовал поставкам угля с территорий Донбасса, которые не находились под контролем Киева. Фигурантом по этому же делу является лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, свою вину он не признает и находится с лета под домашним арестом. 6 января Печерский суд Киева арестовал имущество Порошенко в рамках дела о госизмене.