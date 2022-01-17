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Порошенко объявлен в розыск на Украине

Ведомости

Бывший президент Украины Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске, следует из базы данных украинского МВД. Отмечается, что Порошенко был объявлен в розыск 24 декабря прошлого года по инициативе Службы безопасности Украины (СБУ).

В понедельник, 17 января, Порошенко прилетел из Польши в Киев и явился на заседание Печерского районного суда Киева, который рассмотрит ходатайство об аресте экс-президента по делу о госизмене. Обвинение попросило арестовать политика на два месяца с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен ($35,8 млн), а также обязать его сдать паспорта и носить электронный браслет, если суд примет решение о внесении залога. Порошенко также вменяют в вину финансирование терроризма и создание террористической организации, ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

По версии следствия, Порошенко участвовал в поставке угля из неподконтрольной Украине части Донбасса в конце 2014 — начале 2015 г., когда он занимал должность президента страны. Сумма, которую украинские госпредприятия потратили на закупку угля, оценивается в более чем 200 млн гривен (почти $7,2 млн), заявила ранее генпрокурор республики Ирина Венедиктова.

Другим фигурантом дела стал глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, который, как утверждает следствие, взял на себя функцию «коммуникатора» по закупкам угля из Донбасса. Последний находится под домашним арестом, его обвиняют в госизмене, нарушении законов войны и содействии терроризму. Оба политика отрицают свою вину.

Ранее по теме: Обвинение попросило арестовать Порошенко с возможностью внесения залога

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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