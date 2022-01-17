Порошенко объявлен в розыск на Украине

В понедельник, 17 января, Порошенко прилетел из Польши в Киев и явился на заседание Печерского районного суда Киева, который рассмотрит ходатайство об аресте экс-президента по делу о госизмене. Обвинение попросило арестовать политика на два месяца с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен ($35,8 млн), а также обязать его сдать паспорта и носить электронный браслет, если суд примет решение о внесении залога. Порошенко также вменяют в вину финансирование терроризма и создание террористической организации, ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.