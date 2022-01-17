Обвинение попросило арестовать Порошенко с возможностью внесения залога
Сторона обвинения обратилась к Печерскому районному суду Киева с просьбой арестовать обвиняемого в государственной измене экс-президента Украины Петра Порошенко на два месяца с возможностью внесения залога в 1 млрд гривен ($35,8 млн), следует из зачитанного прокурором ходатайства.
«Прошу применить к Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. И определить залог в размере один миллиард гривен», — приводит заявление обвинения агентство «РИА Новости».
Также, согласно документу, Порошенко следует обязать сдать паспорта, а при внесении залога — заставить его носить электронный браслет. Ранее сегодня стало известно, что экс-президент прибыл в Киев из Варшавы. По словам бывшего главы государства, при прохождении контроля в аэропорту у него забрали документ, удостоверяющий личность, якобы для проверки, но так и не вернули его.
О том, что Порошенко предъявили обвинения в госизмене, 20 декабря сообщил экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. В целом экс-президента подозревают в госизмене (статья 111 УК Украины), финансировании терроризма (258-5 УК Украины) и создании террористической организации (258-3 УК Украины). 6 января Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество Порошенко.
По версии следствия, экс-президент участвовал в поставке угля из неподконтрольной Украине части Донбасса в конце 2014 — начале 2015 г. Сумма, которую украинские госпредприятия потратили на закупку угля, превышает 200 млн гривен (почти $7,2 млн), заявила ранее генпрокурор республики Ирина Венедиктова. Порошенко проходит по данному делу вместе с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком. Последний находится под домашним арестом, его обвиняют в госизмене, нарушении законов войны и содействии терроризму.
Ранее украинский портал Bihus.info опубликовал аудиозаписи, где человек с голосом, схожим с голосом Медведчука, ведет переговоры с представителями России о нелегальной в рамках украинского законодательства покупке угля с шахт Донбасса. По утверждению авторов материала, переговоры велись в 2014-2015 гг., когда президентом Украины был Порошенко. Медведчук назвал эти записи сфальсифицированными.
По версии Службы безопасности Украины (СБУ), политик при участии России помог сорвать поставки угля из ЮАР на Украину, чтобы вместо этого покупать уголь, добываемый в Донбассе. В СБУ считают, что часть средств, полученных за уголь, пошла на финансирование ополченцев Донбасса.