Обвинение попросило арестовать Порошенко с возможностью внесения залога

Также, согласно документу, Порошенко следует обязать сдать паспорта, а при внесении залога — заставить его носить электронный браслет. Ранее сегодня стало известно, что экс-президент прибыл в Киев из Варшавы. По словам бывшего главы государства, при прохождении контроля в аэропорту у него забрали документ, удостоверяющий личность, якобы для проверки, но так и не вернули его.