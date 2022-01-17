Порошенко прилетел в Киев
Бывший президент Украины Петр Порошенко прилетел из Польши в Киев, сообщил ТАСС. 17 января Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство об аресте экс-президента по делу о госизмене.
20 декабря 2021 г. стало известно о том, что Порошенко является фигурантом дела о госизмене. Об этом сообщил экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Экс-президента подозревают в госизмене, финансировании терроризма и создании террористической организации.
По версии следствия, Порошенко был задействован в поставке угля из не подконтрольной Украине части Донбасса в конце 2014 — начале 2015 г. Сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку угля, составляет более 200 млн гривен (около $7,6 млн), говорила генпрокурор республики Ирина Венедиктова. Порошенко проходит по этому делу вместе с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком. Ранее Печерский районный суд наложил арест на имущество Порошенко по делу о госизмене.
Ранее украинский портал Bihus.info опубликовал аудиозаписи, на которых человек с голосом, похожим на голос главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, ведет переговоры с представителями России о нелегальной в рамках украинского законодательства покупке угля с шахт Донбасса. По утверждению журналистов издания, переговоры велись в 2014-2015 гг., когда президентом был Порошенко. Сам Медведчук назвал записи сфальсифицированными.
По версии Службы безопасности Украины (СБУ), политик при участии России помог сорвать поставки угля из ЮАР на Украину, чтобы вместо этого покупать уголь, добываемый в не подконтрольном Киеву Донбассе. В СБУ считают, что часть средств, полученных за уголь, пошла на финансирование ополченцев Донбасса. Медведчук находится под домашним арестом, его обвиняют в госизмене, нарушении законов войны и содействии терроризму.
Летом прошлого года Порошенко подал в суд на действующего президента Украины Владимира Зеленского и потребовал полностью обнародовать записи телефонных переговоров, которые легли в основу обвинений против него и Медведчука.