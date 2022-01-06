Суд наложил арест на имущество Порошенко

По версии Киева, Порошенко был задействован в поставке угля из неподконтрольной Украине части Донбасса в конце 2014 г. — начале 2015 г. Сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку угля, составляет более 200 млн гривен (около $7,6 млн), говорила генпрокурор республики Ирина Венедиктова. Порошенко проходит по этому делу вместе с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком.