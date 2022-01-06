Суд наложил арест на имущество Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко в рамках дела о госизмене, сообщил адвокат политика Игорь Головань.
«Сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича», — сказал тот (цитата по «РИА Новости»).
О том, что Порошенко предъявили обвинения в госизмене, 20 декабря сообщил экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. В целом экс-президента подозревают в госизмене (статья 111 УК Украины), финансировании терроризма (258-5 УК Украины) и создании террористической организации (258-3 УК Украины).
«Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР», — сообщили ранее в Государственном бюро расследований Украины, об этом писало издание «Страна».
По версии Киева, Порошенко был задействован в поставке угля из неподконтрольной Украине части Донбасса в конце 2014 г. — начале 2015 г. Сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку угля, составляет более 200 млн гривен (около $7,6 млн), говорила генпрокурор республики Ирина Венедиктова. Порошенко проходит по этому делу вместе с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком.