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Суд наложил арест на имущество Порошенко

Ведомости

Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко в рамках дела о госизмене, сообщил адвокат политика Игорь Головань.

«Сейчас наложили арест на все имущество Петра Алексеевича», — сказал тот (цитата по «РИА Новости»).

О том, что Порошенко предъявили обвинения в госизмене, 20 декабря сообщил экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. В целом экс-президента подозревают в госизмене (статья 111 УК Украины), финансировании терроризма (258-5 УК Украины) и создании террористической организации (258-3 УК Украины).

«Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР», — сообщили ранее в Государственном бюро расследований Украины, об этом писало издание «Страна».

По версии Киева, Порошенко был задействован в поставке угля из неподконтрольной Украине части Донбасса в конце 2014 г. — начале 2015 г. Сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку угля, составляет более 200 млн гривен (около $7,6 млн), говорила генпрокурор республики Ирина Венедиктова. Порошенко проходит по этому делу вместе с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком.

Ранее по теме: Петру Порошенко предъявили обвинение в госизмене

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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