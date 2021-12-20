Петру Порошенко предъявили обвинение в госизмене

«Это выглядит особенно цинично на фоне того, что за два последних года Украина во главе с [Владимиром] Зеленским и командой полностью разрушили энергетическую безопасность нашей страны», — сказал Турчинов на брифинге (цитата по «РИА Новости»). Он также уточнил, что соответствующую бумагу подписала не лично генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, а ее заместитель. Турчинов считает, что обвинения — это очередное «шоу власти» и дело против Порошенко является частью «политической борьбы с оппонентами и превратится в фарс».