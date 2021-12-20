Петру Порошенко предъявили обвинение в госизмене
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщил экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов.
«Это выглядит особенно цинично на фоне того, что за два последних года Украина во главе с [Владимиром] Зеленским и командой полностью разрушили энергетическую безопасность нашей страны», — сказал Турчинов на брифинге (цитата по «РИА Новости»). Он также уточнил, что соответствующую бумагу подписала не лично генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, а ее заместитель. Турчинов считает, что обвинения — это очередное «шоу власти» и дело против Порошенко является частью «политической борьбы с оппонентами и превратится в фарс».
Бывшему президенту Украины предъявили обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса в конце 2014 г. — начале 2015 г. По словам Венедиктовой, сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку угля, составляет более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Порошенко проходит по этому делу вместе с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком.
18 декабря сотрудники Государственного бюро расследований Украины опубликовали видео, на котором Порошенко пытаются вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако он проигнорировал бумагу и скрылся. Впоследствии экс-президент покинул Украину и отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу.