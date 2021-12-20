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Петру Порошенко предъявили обвинение в госизмене

Ведомости

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщил экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Александр Турчинов.

«Это выглядит особенно цинично на фоне того, что за два последних года Украина во главе с [Владимиром] Зеленским и командой полностью разрушили энергетическую безопасность нашей страны», — сказал Турчинов на брифинге (цитата по «РИА Новости»). Он также уточнил, что соответствующую бумагу подписала не лично генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, а ее заместитель. Турчинов считает, что обвинения — это очередное «шоу власти» и дело против Порошенко является частью «политической борьбы с оппонентами и превратится в фарс».

Бывшему президенту Украины предъявили обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса в конце 2014 г. — начале 2015 г. По словам Венедиктовой, сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку угля, составляет более 200 млн гривен (около $7,6 млн). Порошенко проходит по этому делу вместе с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком. 

18 декабря сотрудники Государственного бюро расследований Украины опубликовали видео, на котором Порошенко пытаются вручить повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако он проигнорировал бумагу и скрылся. Впоследствии экс-президент покинул Украину и отбыл в дипломатическое турне в Турцию и Польшу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных