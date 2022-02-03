США не смогли организовать масштабный дипломатический бойкот Игр в Пекине

США не смогли организовать масштабный дипломатический бойкот Игр в ПекинеБольшинство союзников Вашингтона решили не портить отношений с Китаем
На открытии зимней Олимпиады–2022 в Пекине 4 февраля не будут присутствовать официальные представители США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, а из стран Евросоюза – Бельгии, Нидерландов, Дании и Литвы. Это сделано в рамках «дипломатического бойкота» игр в связи с обвинениями китайских властей в нарушении прав и «геноциде» мусульман–уйгуров, проживающих в Синьцзян–Уйгурском автономном районе КНР (СУАР). Но, по мнению экспертов, немногочисленность участников дипломатического демарша, организованного по устаревшим лекалам холодной войны с СССР, говорит о страхе даже большинства союзников Вашингтона испортить отношения с важнейшей экономикой мира.
Первыми о дипломатическом бойкоте Олимпиады заявили США 6 декабря 2021 г., до этого успевшие ввести санкции против Китая в связи с ситуацией в СУАР. Пресс–секретарь Белого дома Джен Псаки тогда сообщила, что Вашингтон уведомил об этом союзников и партнеров за рубежом, оставив, однако, за ними право самостоятельно принимать решения.
На следующий день отказалась отправлять дипломатов на Игры в Пекин Новая Зеландия, через два дня за ними последовала Великобритания, хотя и оговорилась, что «не поддерживает бойкот игр» в спортивном плане, а 9 декабря – Австралия и Канада. 15 декабря к бойкоту присоединилась Бельгия. В течение месяца ни одна страна не последовала примеру этих государств, пока о бойкоте Олимпиады 14 января 2022 г. не заявили Дания и Нидерланды. К акции еще в начале декабря первой из стран ЕС присоединилась и Литва. Она с ноября прошлого года находится в дипломатическом конфликте с КНР из–за открытия в Вильнюсе официального представительства Тайваня, что было воспринято Пекином как поддержка «сепаратизма» и вызвало блокирование литовского экспорта и импорта.
Больше список участников демарша не пополнялся. Китай назвал решение присоединившихся к бойкоту стран противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией и пообещал принять контрмеры.
Франция заняла промежуточную позицию: президент Эммануэль Макрон заявил о неэффективности бойкота еще в декабре, но в январе МИД страны сообщил, что французские официальные лица не будут присутствовать на открытии Игр, а во время самих соревнований будет присутствовать министр – делегат по делам спорта Роксана Марасин.
Лидеров государств на церемонии открытия Олимпиады будет всего 23, включая президента России Владимира Путина. Он совместит свой визит на Игры с отдельной встречей с председателем КНР Си Цзиньпином, согласованной еще в сентябре. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, до этого отказывавшийся уточнять, приедет ли он на Олимпиаду, 3 февраля, накануне Игр, заявил, что не имеет планов участвовать в церемонии открытия.
Дипломатический бойкот однако не означает отказа от участия в играх иностранных атлетов, как было, например, во время бойкота западными странами Олимпиады–80 в Москве в знак протеста против ввода войск в Афганистан или во время ответного бойкота Игр в Лос–Анджелесе со стороны СССР и стран – участниц Варшавского договора в 1984 г. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из–за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).
США, организовав дипломатический бойкот, традиционно решили поступить традиционным в последние 30 лет, после окончания холодной войны, способом – «наказать» Китай коллективным действием союзников. Но акция со всех сторон оказалась неудачной, ограничившись лишь условно «англо–саксонскими» странами и некоторыми европейскими, так как не было ни жесткого организационного нажима на союзников со стороны Вашингтона, ни яркого повода вроде «военной агрессии», каким назывался ввод войск в Афганистан перед Олимпиадой–80, отмечает директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
Без ощутимого давления американские партнеры, в первую очередь в ЕС, не стали проявлять инициативу и солидарность, продолжает эксперт. Более того, значительность акции затмевается и продолжающейся пандемией – немногие лидеры государств готовы подвергать себя подобному риску, а тот же визит Путина в Пекин был согласован за полгода и по сути «совмещает» участие в церемонии и встречу с Си Цзиньпином, а не приурочен именно к Играм.
Американцы в своих действиях по организации бойкота очевидно опираются на опыт холодной войны с СССР и механически переносят тогдашние практики на Пекин. Причем практики эти и их эффективность оцениваются Вашингтоном неверно, уверен директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. В Вашингтоне исходят из того, что раз Москва потерпела фактическое поражение в 1990-1991 г., то все предшествовавшие американские действия были правильны и привели к этому, включая подобные дипломатические демарши, а это в корне неверно. Более того, попытки «демонизировать» в 1990–2000–е гг. ряд даже откровенно слабых стран вроде Сербии, Ирака и КНДР по аналогии с СССР, как теперь пытаются в рамках обвинений Пекина в «геноциде» уйгуров, оказались не очень эффективны.
Кроме того, продолжает Кашин, подходы, которые были применимы к Советскому Союзу, для давления на Китай не годятся в силу того, что последний играет совершенно иную роль в мировой экономике, продолжает эксперт. СССР был военной сверхдержавой со значительной, но во многом автаркичной экономикой, и при разрыве с ним отношений и связей запад практически ничего не терял в экономике, теряя в безопасности. Китай – крупнейшая торговая держава мира, и с ним не хотят ссориться многие партнеры США, что видно по ограниченному составу участников этой внешнеполитической акции. Франция и Германия заняли промежуточную позицию, по факту не присоединившись к бойкоту.
Вопиющим примером провала бойкота является то, что на церемонии Игр будет присутствовать президент Польши Анджей Дуда – страны, которая позиционирует себя как ключевой американский союзник на европейском континенте после выхода Великобритании из ЕС и в Восточной Европе в частности, отмечает Кашин. Симптоматично, что Дуда принял свое решение о поездке в Пекин на фоне критики его внутриполитических решений со стороны демократов.
И хотя для Китая даже тот бойкот, что получился, крайне неприятен, какого–то серьезного урона Пекину это не нанесет, считает Кашин. С ним согласен и руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Александр Габуев. «С точки зрения Китая это часть действий Запада по ограничению «восхождения» КНР как сверхдержавы. Но Олимпиада нужна сейчас для внутреннего потребления, и населению как раз можно объяснить, что США и союзники в очередной раз пытаются очернить не только компартию, но и весь Китай», – говорит Габуев. Гораздо большим вызовом для Пекина является само проведение такого масштабного мероприятия на фоне распространения штамма «омикрон» и того, что среди прибывающих на Игры иностранцев число заражений практически равно зарегистрированным случаям во всем материковом Китае, заключает Кашин.