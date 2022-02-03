США не смогли организовать масштабный дипломатический бойкот Игр в Пекине

На следующий день отказалась отправлять дипломатов на Игры в Пекин Новая Зеландия, через два дня за ними последовала Великобритания, хотя и оговорилась, что «не поддерживает бойкот игр» в спортивном плане, а 9 декабря – Австралия и Канада. 15 декабря к бойкоту присоединилась Бельгия. В течение месяца ни одна страна не последовала примеру этих государств, пока о бойкоте Олимпиады 14 января 2022 г. не заявили Дания и Нидерланды. К акции еще в начале декабря первой из стран ЕС присоединилась и Литва. Она с ноября прошлого года находится в дипломатическом конфликте с КНР из–за открытия в Вильнюсе официального представительства Тайваня, что было воспринято Пекином как поддержка «сепаратизма» и вызвало блокирование литовского экспорта и импорта.