Что стало известно о предстоящем визите Путина в Китай

Руководители двух стран встретятся впервые за два года, поскольку с начала пандемии не было возможности для очной встречи, сказал Ушаков. Прошлая очная встреча прошла на полях саммита БРИКС в Бразилии в 2019 г., в том же году Си приезжал в Москву и Санкт–Петербург. «Но диалог и постоянный контакт между лидерами продолжался последние два года», – подчеркнул Ушаков. Состоялись две встречи в видеоформате, по телефону лидеры России и Китая обсуждали ситуацию в Афганистане, оба участвовали по ВКС в саммитах БРИКС, ШОС, G20, АТЭС. В мае 2021 г. был двусторонний телемост, в ходе которого дали старт строительству в Китае четырех энергоблоков АЭС.