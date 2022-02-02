Что стало известно о предстоящем визите Путина в Китай

Что стало известно о предстоящем визите Путина в КитайПекин поддерживает позицию Москвы по безопасности в Европе
Помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков рассказал о подробностях предстоящего визита Владимира Путина в Китай.
Что Путин обсудит с Си
Президент Владимир Путин посетит Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня 4 февраля. В составе российской делегации будут министр иностранных дел Сергей Лавров, вице–премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава «Роснефти» Игорь Сечин и сам Ушаков. В ходе визита планируется принять пакет из 15 двусторонних соглашений и договоров, в том числе межправительственных, межведомственных и коммерческих. Пока продолжается их согласование, список будет опубликован по окончании переговоров, сказал Ушаков.
После переговоров запланирован обед двух глав государств в формате тет–а–тет, что позволит «доверительно обсудить наиболее важные международные и двусторонние проблемы и вопросы», сказал Ушаков. Вечером Путин примет участие в открытии XXIV зимних Олимпийских игр. В 2008 г. Путин уже был на открытии летней Олимпиады в Пекине (тогда он занимал пост главы правительства России), а в 2014 г. Си был на открытии зимней Олимпиады в Сочи.
По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Китаем вырос более чем на треть и достиг $140 млрд, сказал Ушаков. По его словам, страны двигаются к увеличению объема торговли до $200 млрд. «Стратегический и долгосрочный характер имеет кооперация в области энергетики. На рекордный уровень вышли поставки энергоресурсов в Китай. С момента запуска по газопроводу «Сила Сибири» экспортировано свыше 15 млрд куб. м газа. Прорабатывается модальность строительства транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай», – сказал Ушаков, по словам которого китайский газовый рынок самый перспективный в мире.
Также он заявил о важности транспортной инфраструктуры – на финише находится строительство автомобильного и железнодорожного переходов через Амур. Ушаков подчеркнул, что уделяется внимание созданию финансовой инфраструктуры, которое призвано обезопасить российско–китайское сотрудничество от санкционного давления третьих стран. По словам помощника президента, «российско–китайское партнерство является важным фактором устойчивого развития в мире и противодействием деструктивной активности ряда стран».
Общая позиция Москвы и Пекина
В прошлом году на пять лет был продлен базовый двусторонний договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая, в силу он вступит 28 февраля 2022 г. «Отношения двух стран строятся на устойчивом общественном консенсусе по вопросам перспектив, масштаба и глубины сотрудничества. Важно, что наши отношения не подвержены влиянию третьих стран и не направлены против кого-либо», – сказал Ушаков.
Он рассказал, что Пекин поддерживает требования России по гарантиям в сфере безопасности в Европе: «В Китае разделяют позицию о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другой страны, а региональная стабильность не может обеспечиваться через усиление военных альянсов». Поэтому Китай призывает создать эффективный механизм обеспечения безопасности в Европе, сказал Ушаков.
По словам Ушакова, плотная координация российско–китайской внешнеполитической связки «способствует росту стабильности и предсказуемости международных отношений». У Москвы и Пекина «единое понимание о необходимости формирования более справедливого мироустройства».
«У нас схожие или совпадающие позиции по значительной части международных проблем, и мы солидарно выступаем в пользу миропорядка, основанного на международном праве и центральной роли ООН и ее устава», – сказал Ушаков. По его словам, обе страны не приемлют применение односторонних санкций, вмешательство во внутренние дела суверенных государств.
Руководители двух стран встретятся впервые за два года, поскольку с начала пандемии не было возможности для очной встречи, сказал Ушаков. Прошлая очная встреча прошла на полях саммита БРИКС в Бразилии в 2019 г., в том же году Си приезжал в Москву и Санкт–Петербург. «Но диалог и постоянный контакт между лидерами продолжался последние два года», – подчеркнул Ушаков. Состоялись две встречи в видеоформате, по телефону лидеры России и Китая обсуждали ситуацию в Афганистане, оба участвовали по ВКС в саммитах БРИКС, ШОС, G20, АТЭС. В мае 2021 г. был двусторонний телемост, в ходе которого дали старт строительству в Китае четырех энергоблоков АЭС.
Олимпийский контекст
Приглашение на церемонию открытия Игр Путин получил от Си еще в июне 2021 г., а в середине сентября ответил на него согласием, по словам главы российского МИДа Сергея Лаврова. Российско–китайские переговоры по организации визита Путина начались не позднее начала декабря. 17 января пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит первого лица готовится в условиях максимума внимания к санитарной безопасности на фоне распространения штамма «омикрон».
Путин, по словам Пескова, кроме церемонии открытия Олимпиады примет участие в полноформатных переговорах. Главу государства также будет сопровождать во время поездки ограниченный пул российских журналистов, однако пресс–секретарь президента не указал конкретные наименования изданий. Накануне приезда Путина, 3 февраля, пройдет встреча Лаврова и министра иностранных дел КНР Ван И, на которой они, по словам российского министра, подробно рассмотрят «всю международную повестку дня».
В то же время США, Канада, Австралия, Великобритания, Дания, Нидерланды и Япония объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине и не пришлют своих официальных представителей на открытие Игр. Поводом для такого политического демарша стали обвинения китайских властей в нарушении прав уйгурского мусульманского меньшинства, проживающего в Синьцзян–Уйгурском автономном районе (СУАР) на западе КНР.
Американские, британские и австралийские официальные лица происходящее в СУАР прямо называют «геноцидом» уйгуров и уже ввели ряд санкций против Пекина. Китай в ответ назвал такое решение противоречащей Олимпийской хартии политической манипуляцией и пообещал принять контрмеры. По словам госсекретаря МИД Франции Клемана Бона, французских представителей, скорее всего, также не будет на церемонии открытия Олимпиады, хотя позже в Пекин должна отправиться министр–делегат по делам спорта Роксана Марасиняну.
Саму идею дипломатического бойкота Олимпиады французский президент Эмманюэль Макрон называл «малоэффективной». Дипломатический бойкот однако не означает отказа от участия в Играх иностранных атлетов, как было, например, во время бойкота западными странами Олимпиады–80 в Москве в знак протеста против ввода войск в Афганистан или во время ответного бойкота Игр в Лос–Анджелесе со стороны СССР и стран – участниц Варшавского договора в 1984 г. Россия выступит на Играх в нейтральном статусе из–за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).