Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина и Джонсона

31 января канцелярия британского премьер-министра сообщила, что Джонсон намерен позвонить Путину в этот день. Готовность побеседовать глава правительства Соединенного Королевства выразил еще 25 января, отметив, что хочет обсудить ситуацию с Украиной. Однако диалог так и не состоялся. По сообщениям СМИ, это связано с публикацией Лондоном доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна, отмечают «РИА Новости».