Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина и Джонсона
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорят по телефону сегодня вечером, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Сегодня на вечер намечен телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Джонсоном», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Ушакова, политики обсудят внутриукраинское урегулирование и предложения России по гарантиям безопасности, которые Москва ранее направила США и НАТО. Документы предполагают отказ Североатлантического альянса от дальнейшего расширения на восток и от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры военного блока к состоянию 1997 г., поскольку тогда он пообещал России не продвигаться на восток.
Ответы на гарантии безопасности были получены 26 января, сегодня их опубликовывала испанская газета El Pais, однако ни одна из сторон не подтвердила подлинность документов. Вчера Путин, комментируя содержание ответов, сказал, что западные партеры проигнорировали «принципиальные российские озабоченности».
Ушаков также отметил, что президент и премьер-министр в телефонной беседе «затронут некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, которое сейчас находится на очень, очень низком уровне».
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос журналистов, состоится ли телефонный разговор Путина и Джонсона. Он сказал, что Кремль не анонсировал такое заранее и не будет.
31 января канцелярия британского премьер-министра сообщила, что Джонсон намерен позвонить Путину в этот день. Готовность побеседовать глава правительства Соединенного Королевства выразил еще 25 января, отметив, что хочет обсудить ситуацию с Украиной. Однако диалог так и не состоялся. По сообщениям СМИ, это связано с публикацией Лондоном доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна, отмечают «РИА Новости».
Вчера Джонсон посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-служба премьер-министра сообщала, что британский политик намерен обсудить якобы растущую напряженность вокруг республики ввиду скопления у границ страны российского военного контингента. Москва неоднократно говорила, что перемещает войска только внутри своей территории и ни на кого нападать не собирается.