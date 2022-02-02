Газета
Политика

Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина и Джонсона

Ведомости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорят по телефону сегодня вечером, сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков. 

«Сегодня на вечер намечен телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Джонсоном», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Ушакова, политики обсудят внутриукраинское урегулирование и предложения России по гарантиям безопасности, которые Москва ранее направила США и НАТО. Документы предполагают отказ Североатлантического альянса от дальнейшего расширения на восток и от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры военного блока к состоянию 1997 г., поскольку тогда он пообещал России не продвигаться на восток.

Ответы на гарантии безопасности были получены 26 января, сегодня их опубликовывала испанская газета El Pais, однако ни одна из сторон не подтвердила подлинность документов. Вчера Путин, комментируя содержание ответов, сказал, что западные партеры проигнорировали «принципиальные российские озабоченности». 

Ушаков также отметил, что президент и премьер-министр в телефонной беседе «затронут некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, которое сейчас находится на очень, очень низком уровне». 

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос журналистов, состоится ли телефонный разговор Путина и Джонсона. Он сказал, что Кремль не анонсировал такое заранее и не будет. 

31 января канцелярия британского премьер-министра сообщила, что Джонсон намерен позвонить Путину в этот день. Готовность побеседовать глава правительства Соединенного Королевства выразил еще 25 января, отметив, что хочет обсудить ситуацию с Украиной. Однако диалог так и не состоялся. По сообщениям СМИ, это связано с публикацией Лондоном доклада по вечеринкам, которые проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна, отмечают «РИА Новости». 

Вчера Джонсон посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-служба премьер-министра сообщала, что британский политик намерен обсудить якобы растущую напряженность вокруг республики ввиду скопления у границ страны российского военного контингента. Москва неоднократно говорила, что перемещает войска только внутри своей территории и ни на кого нападать не собирается. 

Ранее по теме: В Совфеде заявили о провале миссии Джонсона на встрече с Зеленским

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных