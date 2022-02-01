Путин заявил об игнорировании принципиальных озабоченностей РФ в сфере безопасности

Игнорируя российские озабоченности, США и альянс НАТО, по словам российского лидера, ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. При этом он напомнил, что такая позиция является только одной частью формулы неделимости безопасности, в то время как вторая ее часть заключается в том, что нельзя допускать укрепления чьей-то безопасности за счет безопасности других.