Газета
Политика

Путин заявил об игнорировании принципиальных озабоченностей РФ в сфере безопасности

Ведомости

Принципиальные озабоченности России в вопросах гарантий безопасности оказались проигнорированы США и военным альянсом НАТО в их ответе на предложения Москвы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

«Уже сейчас понятно,... что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 года», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Игнорируя российские озабоченности, США и альянс НАТО, по словам российского лидера, ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. При этом он напомнил, что такая позиция является только одной частью формулы неделимости безопасности, в то время как вторая ее часть заключается в том, что нельзя допускать укрепления чьей-то безопасности за счет безопасности других.

17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. Ответы американская сторона и НАТО передали Москве 26 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток.

Ранее по теме: Россия и Венгрия утвердили совместные планы сотрудничества в ряде сфер

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных