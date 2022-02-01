Путин заявил об игнорировании принципиальных озабоченностей РФ в сфере безопасности
Принципиальные озабоченности России в вопросах гарантий безопасности оказались проигнорированы США и военным альянсом НАТО в их ответе на предложения Москвы, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.
«Уже сейчас понятно,... что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию 1997 года», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Игнорируя российские озабоченности, США и альянс НАТО, по словам российского лидера, ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. При этом он напомнил, что такая позиция является только одной частью формулы неделимости безопасности, в то время как вторая ее часть заключается в том, что нельзя допускать укрепления чьей-то безопасности за счет безопасности других.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. Ответы американская сторона и НАТО передали Москве 26 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток.