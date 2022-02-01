Россия и Венгрия утвердили совместные планы сотрудничества в ряде сфер
Москва и Будапешт приняли совместные планы по сотрудничеству в различных областях, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Слова главы венгерского МИДа передает «РИА Новости».
Совместные планы предполагают сотрудничество двух стран в энергетике, промышленности, здравоохранении, в области производства и поставок продуктов питания и исследования космоса.
«По итогам встречи глав МИД стало понятно, что российское правительство готово к продолжению хорошего сотрудничества... Мы приняли на будущий год совместные планы по вопросам энергетики, промышленности, продуктам питания, исследований космоса, вопросам здравоохранения... Это сотрудничество пойдет на пользу венгерской экономике и вообще венгерским интересам», — сказал Сийярто.
Встреча Лаврова и Сийярто прошла 1 февраля и продлилась около полутора часов. В свою очередь, во вторник в Кремле проходит встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента РФ Владимира Путина.