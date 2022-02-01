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Россия и Венгрия утвердили совместные планы сотрудничества в ряде сфер

Ведомости

Москва и Будапешт приняли совместные планы по сотрудничеству в различных областях, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Слова главы венгерского МИДа передает «РИА Новости».

Совместные планы предполагают сотрудничество двух стран в энергетике, промышленности, здравоохранении, в области производства и поставок продуктов питания и исследования космоса.

«По итогам встречи глав МИД стало понятно, что российское правительство готово к продолжению хорошего сотрудничества... Мы приняли на будущий год совместные планы по вопросам энергетики, промышленности, продуктам питания, исследований космоса, вопросам здравоохранения... Это сотрудничество пойдет на пользу венгерской экономике и вообще венгерским интересам», — сказал Сийярто.

Встреча Лаврова и Сийярто прошла 1 февраля и продлилась около полутора часов. В свою очередь, во вторник в Кремле проходит встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента РФ Владимира Путина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных