Россия и Венгрия утвердили совместные планы сотрудничества в ряде сфер

«По итогам встречи глав МИД стало понятно, что российское правительство готово к продолжению хорошего сотрудничества... Мы приняли на будущий год совместные планы по вопросам энергетики, промышленности, продуктам питания, исследований космоса, вопросам здравоохранения... Это сотрудничество пойдет на пользу венгерской экономике и вообще венгерским интересам», — сказал Сийярто.