Венгрия намерена увеличить объем поставок российского газа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надеется достигнуть соглашения об увеличении поставок российского газа в страну. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
«С учетом того, что вся Европа переживает сейчас энергетический, а точнее газовый, кризис, очень важным было заключение долгосрочных контрактов. Благодарим за то, что мы их подписали. В ходе сегодняшней нашей встречи я хотел бы достигнуть цели повышения объемов поставок», — сказал Орбан (цитата по ТАСС).
В сентябре прошлого года «Газпром» и венгерская энергетическая компания MVM заключили два долгосрочных соглашения о поставках в Венгрию российского газа. Согласно контрактам, заключенным на 15 лет, в Венгрию будет поставляться в общей сложности до 4,5 млрд куб. м топлива ежегодно. Поставки начались 1 октября в обход Украины, из-за чего последняя обратилась с жалобой в Еврокомиссию.
По словам Путина, сегодня Венгрия покупает российский газ по цене в пять раз меньше цен на спотовом рынке в Европе. Он назвал заключение договоров результатом работы венгерского премьера. Президент РФ ранее критиковал Еврокомиссию за переход к рыночному ценообразованию на газ вместо долгосрочных контрактов, из-за которого цены на этот вид топлива в Европе неоднократно устанавливали исторические рекорды в прошлом году. Орбан также утверждал, что к резкому росту цен на газ и электричество привело недостаточное регулирование со стороны Евросоюза.
Еврокомиссия в середине декабря предложила запретить продление долгосрочных контрактов по поставкам газа в ЕС после 2049 г. и отказаться от заключения новых соглашений такого рода, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива. Помимо этого регулятор также хочет создать механизм совместных добровольных закупок газа странами ЕС для наполнения подземных хранилищ.