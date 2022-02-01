Венгрия намерена увеличить объем поставок российского газа

По словам Путина, сегодня Венгрия покупает российский газ по цене в пять раз меньше цен на спотовом рынке в Европе. Он назвал заключение договоров результатом работы венгерского премьера. Президент РФ ранее критиковал Еврокомиссию за переход к рыночному ценообразованию на газ вместо долгосрочных контрактов, из-за которого цены на этот вид топлива в Европе неоднократно устанавливали исторические рекорды в прошлом году. Орбан также утверждал, что к резкому росту цен на газ и электричество привело недостаточное регулирование со стороны Евросоюза.