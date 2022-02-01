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Бизнес

Венгрия намерена увеличить объем поставок российского газа

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надеется достигнуть соглашения об увеличении поставок российского газа в страну. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

«С учетом того, что вся Европа переживает сейчас энергетический, а точнее газовый, кризис, очень важным было заключение долгосрочных контрактов. Благодарим за то, что мы их подписали. В ходе сегодняшней нашей встречи я хотел бы достигнуть цели повышения объемов поставок», — сказал Орбан (цитата по ТАСС).

В сентябре прошлого года «Газпром» и венгерская энергетическая компания MVM заключили два долгосрочных соглашения о поставках в Венгрию российского газа. Согласно контрактам, заключенным на 15 лет, в Венгрию будет поставляться в общей сложности до 4,5 млрд куб. м топлива ежегодно. Поставки начались 1 октября в обход Украины, из-за чего последняя обратилась с жалобой в Еврокомиссию.

По словам Путина, сегодня Венгрия покупает российский газ по цене в пять раз меньше цен на спотовом рынке в Европе. Он назвал заключение договоров результатом работы венгерского премьера. Президент РФ ранее критиковал Еврокомиссию за переход к рыночному ценообразованию на газ вместо долгосрочных контрактов, из-за которого цены на этот вид топлива в Европе неоднократно устанавливали исторические рекорды в прошлом году. Орбан также утверждал, что к резкому росту цен на газ и электричество привело недостаточное регулирование со стороны Евросоюза.

Еврокомиссия в середине декабря предложила запретить продление долгосрочных контрактов по поставкам газа в ЕС после 2049 г. и отказаться от заключения новых соглашений такого рода, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива. Помимо этого регулятор также хочет создать механизм совместных добровольных закупок газа странами ЕС для наполнения подземных хранилищ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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