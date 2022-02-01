Путин отметил выгоду Венгрии от соглашения с «Газпромом»
Заключенные между Венгрией и «Газпромом» соглашения о поставках газа позволяет Будапешту получать топливо в пять раз дешевле рыночной цены в Европе, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле. Слова российского лидера передает ТАСС.
«Важно и то, что сегодня Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле, чем рыночная цена в Европе», — указал российский президент.
27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали новый долгосрочный договор на поставку газа. Соглашение вступит в силу 1 октября и продлится до конца 2036 г. В рамках сделки «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд кубометров природного газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров — через Сербию, 1 млрд кубометров — через Австрию, ранее отмечал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Договор предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.