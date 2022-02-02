Песков не подтвердил подлинность «слитых» ответов США по гарантиям безопасности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался подтвердить журналистам подлинность ответов США и НАТО по российским предложениям по гарантиям безопасности. Данные документы сегодня обнародовала испанская газета El Pais.
«Мы ничего не обнародовали, и я не хочу это комментировать. Это вам нужно обращаться в El Pais или к испанскому руководству, я не знаю, но, по крайней мере, не к нам. Мы видели публикацию», — сказал Песков на брифинге.
Ранее США попросили Россию не публиковать их ответы на предложения по гарантиям безопасности. Песков в сегодняшнем разговоре с представителями СМИ сказал, что не знает, как конфиденциальные документы оказались у испанского издания.
«Мы не знаем, и не наше дело здесь гадать на кофейной гуще, поэтому я здесь оставляю без комментариев», — сказал он.
При этом Песков напомнил, что вчера президент России Владимир Путин «дал общую концептуальную оценку» ответов США и НАТО по предложениям, касающимся принципиально важных для Москвы вопросов. В частности, глава государства сказал, что западные партнеры проигнорировали «принципиальные российские озабоченности». Последние касаются отказа от дальнейшего расширения НАТО, от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры альянса к состоянию 1997 г., поскольку тогда военный блок пообещал России не продвигаться на восток.
В документах, обнародованных сегодня El Pais, говорилось примерно о том же. В частности, НАТО не пожелал отказываться от политики «открытых дверей» и допустил вступление в него Украины и Грузии в будущем. В то же время Вашингтон и североатлантический альянс якобы предложили вести переговоры по соглашениям о разоружении и укреплять взаимное доверие.
17 декабря 2021 г. Министерство иностранных дел (МИД) России опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. Эти документы были переданы партнерам. Те предоставили ответы 26 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее рассказал, что в документах нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток.