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Песков не подтвердил подлинность «слитых» ответов США по гарантиям безопасности

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался подтвердить журналистам подлинность ответов США и НАТО по российским предложениям по гарантиям безопасности. Данные документы сегодня обнародовала испанская газета El Pais.

«Мы ничего не обнародовали, и я не хочу это комментировать. Это вам нужно обращаться в El Pais или к испанскому руководству, я не знаю, но, по крайней мере, не к нам. Мы видели публикацию», — сказал Песков на брифинге.

Ранее США попросили Россию не публиковать их ответы на предложения по гарантиям безопасности. Песков в сегодняшнем разговоре с представителями СМИ сказал, что не знает, как конфиденциальные документы оказались у испанского издания.

«Мы не знаем, и не наше дело здесь гадать на кофейной гуще, поэтому я здесь оставляю без комментариев», — сказал он.

При этом Песков напомнил, что вчера президент России Владимир Путин «дал общую концептуальную оценку» ответов США и НАТО по предложениям, касающимся принципиально важных для Москвы вопросов. В частности, глава государства сказал, что западные партнеры проигнорировали «принципиальные российские озабоченности». Последние касаются отказа от дальнейшего расширения НАТО, от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры альянса к состоянию 1997 г., поскольку тогда военный блок пообещал России не продвигаться на восток.

В документах, обнародованных сегодня El Pais, говорилось примерно о том же. В частности, НАТО не пожелал отказываться от политики «открытых дверей» и допустил вступление в него Украины и Грузии в будущем. В то же время Вашингтон и североатлантический альянс якобы предложили вести переговоры по соглашениям о разоружении и укреплять взаимное доверие.

17 декабря 2021 г. Министерство иностранных дел (МИД) России опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. Эти документы были переданы партнерам. Те предоставили ответы 26 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее рассказал, что в документах нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток.

Ранее по теме: El Pais опубликовала ответ США и НАТО на предложения России по безопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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