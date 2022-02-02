El Pais опубликовала ответ США и НАТО на предложения России по безопасности

По данным газеты, речь идет о двух документах на английском языке: ответе альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. В ответе России США заявили, что готовы рассмотреть заключение договоренностей с Россией по вопросам взаимной озабоченности, в том числе письменные, чтобы решить проблемы безопасности. Также США готовы взаимодействовать с Россией в рамках диалога о стратегической безопасности, Совета Россия - НАТО и ОБСЕ. Вашингтон выразил поддержку политики «отрытых дверей» НАТО. Также власти США готовы к диалогу о неделимости безопасности, пишут «РИА Новости» со ссылкой на документ.