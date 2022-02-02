El Pais опубликовала ответ США и НАТО на предложения России по безопасности
Испанская газета El Pais опубликовала якобы письменные ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Текст документов опубликован на сайте издания, он доступен по подписке. По данным ТАСС, в текстах приводятся положения, которые уже были сказаны представителями Запада официально или о них сообщали СМИ со ссылкой на источники.
По данным газеты, речь идет о двух документах на английском языке: ответе альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. В ответе России США заявили, что готовы рассмотреть заключение договоренностей с Россией по вопросам взаимной озабоченности, в том числе письменные, чтобы решить проблемы безопасности. Также США готовы взаимодействовать с Россией в рамках диалога о стратегической безопасности, Совета Россия - НАТО и ОБСЕ. Вашингтон выразил поддержку политики «отрытых дверей» НАТО. Также власти США готовы к диалогу о неделимости безопасности, пишут «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Вашингтон изложил в документе свою позицию по ситуации на Украине и предложения по ограничению военных учений и маневров в Европе. В ответе говорится, что дальнейшее наращивание российских сил у границы с Украиной или агрессия против нее вынудят США и их союзников усилить свою оборонительную позицию.
В ответе НАТО говорится, что альянс выступает за решение проблем с помощью диалога и дипломатии. НАТО призвал Россию к деэскалации ситуации на Украине. Альянс предложил восстановить коммуникацию с Россией по военным каналам, восстановить представительства России и альянса в Брюсселе и Москве. Также НАТО предложил вывести российских военных из Украины, Грузии и Молдавии. В альянсе подчеркнули, что отвод российских войск от границы с Украиной и из страны необходим для прогресса в ситуации.
17 декабря 2021 г. МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО, предполагающие отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам. Ответы американская сторона и НАТО передали Москве 26 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что в ответе США нет «позитивной реакции» относительно главного требования — прекратить расширение НАТО на восток. Президент России Владимир Путин заявил, что США и НАТО в своих ответах проигнорировали принципиальные озабоченности России по вопросу безопасности.
Накануне The Washington Post со ссылкой на американского чиновника сообщила о передаче письменной реакции Москвы на ответы США по гарантиям безопасности. МИД и Кремль опровергли эту информацию.