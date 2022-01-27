«Войны никто не ищет». Реакция политиков на ответ США по гарантиям безопасности

«Однако сейчас, когда эта тема стала обсуждаться весьма остро, нам сначала сказали, что заверения были устные. Потом, когда мы показали мемуарную литературу, наши западные партнеры стали ссылаться на то, что это было не совсем серьезно, их не так поняли. Совсем не «по-взрослому» стали объяснять свою линию на безоглядное расширение альянса», – сказал Лавров.