«Войны никто не ищет». Реакция политиков на ответ США по гарантиям безопасности

«Войны никто не ищет». Реакция политиков на ответ США по гарантиям безопасностиО ситуации высказались Сергей Лавров, Дмитрий Медведев и депутаты Госдумы
Россия получила ответ на ранее направленные США предложения по гарантиям безопасности в Европе. Вашингтон просил сохранить документ конфиденциальным, но, как пояснил министр иностранных дел России Сергей Лавров, «по главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет».
Главным вопросом для России в гарантиях безопасности является недопустимость дальнейшего расширения НАТО на восток и размещение ударных вооружений, которые могут угрожать стране, отметил Лавров. По словам министра, эта позиция сложилась «не на пустом месте»: «Когда объединялась Германия и решались вопросы европейской безопасности, нам клятвенно обещали не расширять НАТО ни на дюйм восточнее реки Одер».
«Однако сейчас, когда эта тема стала обсуждаться весьма остро, нам сначала сказали, что заверения были устные. Потом, когда мы показали мемуарную литературу, наши западные партнеры стали ссылаться на то, что это было не совсем серьезно, их не так поняли. Совсем не «по-взрослому» стали объяснять свою линию на безоглядное расширение альянса», – сказал Лавров.
В целом же полученный Россией документ позволяет «рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам», отметил Лавров. По его словам, после межведомственного согласования доклад по ситуации будет представлен президенту Владимиру Путину.
При этом со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена Лавров сообщил, что ответ Вашингтона был согласован не только с союзниками по НАТО, но и с Украиной.
Сегодня же отреагировал на внешнеполитические события и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он заявил, что Украина в сложившейся ситуации стала «игрушкой» США и НАТО. «Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и, прежде всего, в руках, естественно, Соединенных Штатов, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию», – сообщил Медведев.
По его словам, возможный отказ Вашингтона от предоставления России гарантий безопасности «очень осложнит общую ситуацию». Медведев отметил, что гарантии должны касаться не только невступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что поставки оружия в страну, которые могут быть направлены против России, недопустимы в рамках не только НАТО, но и двусторонних договоренностей западных стран, в частности, США и Великобритании с Украиной.
А единственным возможным выходом из сложившейся ситуации вокруг Украины он назвал переговоры. «Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом», – подчеркнул Медведев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что Путин знает о вчерашнем предложении сенаторов и депутатов о необходимости организовать поставки вооружений самопровозглашенным республикам Донбасса, но пока на них он «никак не реагировал». При этом Песков подчеркнул, что ранее Россия не помогала самопровозглашенным республикам оружием.
Сами политики продолжили комментировать события вокруг Украины. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в своем Telegram-канале выразил надежду, что «сама возможность» оказания Россией помощи самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам предотвратит войну в Донбассе. «Даже факт того, что мы стали об этом говорить и ожидается возможная поставка вооружения в Донбасс, может остудить горячие головы, которые сейчас призывают к военным действиям и рассчитывают на военную поддержку НАТО», – заявил Миронов.
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников тоже поддержал инициативу с поставкой вооружения ДНР и ЛНР, но в мирных целях. «Я считаю, что это превентивная мера, которая, наоборот, не даст развязать войну. Те, кто на Украине этого хотел бы, будут знать, что там люди не с берданками, а вооруженные, готовые себя защищать», – сказал Калашников.
Не представленная в Госдуме партия «Яблоко» сообщила о необходимости подготовке плана действий по недопущению военного конфликта. «Главное сейчас – незамедлительная деэскалация [со стороны России]», – говорится в заявлении партии.