Дмитрий Козак и его коллеги разработают новый план мирного урегулирования в Донбассе

Прошедшие переговоры Козак описал как «непростой откровенный разговор». «Договорились, что независимо от разночтений по минским соглашениям, которые есть у Украины и представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно», – сказал он. Козак также добавил, что заключенное в 2020 г. соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня должно «и по букве, и по духу выполняться обоими участниками этого соглашения». «Обязанность по выполнению этих соглашений лежит на вооруженных силах Украины и вооруженных формированиях отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – заявил Козак.