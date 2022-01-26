Дмитрий Козак и его коллеги разработают новый план мирного урегулирования в Донбассе«Нормандская четверка» договорилась укреплять перемирие
Почти в 22:30 мск в Париже закончилась восьмичасовая встреча политических советников по урегулированию конфликта на Донбассе в «нормандском формате», то есть в составе Франции, Германии, России и Украины. От России в ней принимал участие заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак. Главный итог переговоров – в течение двух недель их участники разработают предложения для лидеров стран по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил Козак.
Прошедшие переговоры Козак описал как «непростой откровенный разговор». «Договорились, что независимо от разночтений по минским соглашениям, которые есть у Украины и представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, перемирие должно соблюдаться безусловно», – сказал он. Козак также добавил, что заключенное в 2020 г. соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня должно «и по букве, и по духу выполняться обоими участниками этого соглашения». «Обязанность по выполнению этих соглашений лежит на вооруженных силах Украины и вооруженных формированиях отдельных районов Донецкой и Луганской областей», – заявил Козак.
Россия возлагала большие надежды на встречу нормандского формата. Об этом 26 января сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «У меня надежда, что состоится хороший, открытый разговор с максимально возможной степенью результативности. Какова она – сейчас предположить трудно», – подчеркнул он. Песков также добавил, что президент Путин не планирует связываться с лидерами ДНР и ЛНР на фоне этих переговоров.
Свою заинтереcованность в переговорах продемонстрировала и западная сторона. Президент Франции Эманнуэль Макрон заявил, что нормандский формат должен быть непременно сохранен. «Отказаться от продолжения значило бы признать, что политическое решение больше не находится на столе переговоров», – пояснил свою позицию французский лидер. По мнению Макрона, дальнейшие встречи в нормандском формате помогут странам возобновить процесс переговоров и в целом создают позитивные ожидания. При этом французский президент признал, что реальные результаты формата далеки от запланированных Парижем и Берлином, однако ставить на нем крест было бы неправильно. Как отметил Макрон, в нормандском формате «следует работать неустанно».
Вовлеченность Запада вполне ожидаема, так как без нормандского формата рухнет вся система урегулирования украинского кризиса, отмечает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, нормандский формат и минские соглашения – это единственная база для переговоров. Без них Евросоюз даже не сможет вводить новые экономические ограничения, ведь политика санкций Брюсселя связана как раз с минскими соглашениями. К сожалению, последние Киев выполнять не намерен, и только активность российских войск на границе побудила украинское руководство отказаться от военной агрессии против Донбасса, говорит Кортунов.
То, что нормандский формат до сих пор сохранился, свидетельствует о его определенной полезности и актуальности, полагает эксперт клуба «Валдай» Александр Ермаков. Однако сама прошедшая встреча вряд ли сможет радикально изменить обстановку вокруг Украины. Поставки западного оружия в страну продолжатся, и тут нормандский формат ничего не сможет поделать. Однако в целом он будет функционировать, особенно на фоне переговоров России, США и НАТО о гарантиях безопасности, уверен Ермаков.
Нормандский формат действительно переживает не лучшие времена, однако тот факт, что встреча состоялась, внушает осторожный оптимизм, поясняет Кортунов. Эскалация конфликта дала сторонам нужную встряску, которая приведет к активизации переговоров. Провалятся ли они или завершатся успехом, зависит от Киева и полного соблюдения военных пунктов минских соглашений, резюмирует эксперт.