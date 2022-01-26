Российские официальные лица впервые призвали снабдить Донбасс оружием

Российские официальные лица впервые призвали снабдить Донбасс оружиемТехнически реализовать это решение проще, чем юридически
Высокопоставленные представители обеих палат российского парламента 26 января практически одновременно заявили о необходимости поставок вооружений самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам (ЛНР и ДНР). Первым такое заявление сделал секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Он сказал, что партия с «огромной тревогой относится к накачиванию Украины западным летальным оружием», а также к увеличению обстрелов Луганской и Донецкой областей Украины. «А в это время западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению в Донбасс», – заявил Турчак. В таких условиях Россия должна оказать ДНР и ЛНР помощь «в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии», сказал Турчак.
Позже со схожим заявлением выступил и лидер фракции единороссов в Госдуме Владимир Васильев. Действия стран НАТО вызывают реальную тревогу и недоумение, сообщил он: «Устраивают истерию в мировых СМИ, накачивают Украину западным летальным оружием. Масштабы известны, страны НАТО это и не отрицают – огромные партии ракетных комплексов, гранатометов, боеприпасов, которые были отправлены из США и Великобритании <...> Как это воспринимать? Подготовка к боевым действиям, не иначе». По его словам, уже проведены консультации в Совете Думы, во фракции и партии и принято решение обратиться к руководству страны оказать помощь ДНР и ЛНР «в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в это время как раз закончил отчет перед депутатами в рамках парламентского часа, заявил, что является сторонником «безусловного выполнения минских договоренностей, которые сейчас как раз Украина саботирует» (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в Москве рассчитывают на то, что Запад обеспечит выполнение Киевом минских договоренностей.
Это первое подобное заявление со стороны представителей российских властей.
Пока о поставках военной продукции говорят единороссы, отметил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, бывший премьер самопровозглашенной ДНР Александр Бородай: «Но это представители правящей партии, а не непосредственно лица, которые принимают подобного рода решения». Поэтому Бородай оценил заявления Турчака и Васильева «как часть российской дипломатии в отношении Донбасса и киевского режима». При этом, уверен депутат, для обострения конфликта между украинской стороной и Донбассом «существует реальная отсечка по времени – середина февраля, когда земля еще мерзлая».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей», поддержит ли президент обращение представителей Госдумы и Совета Федерации и будет ли поставлять Россия вооружения ДНР и ЛНР. В ходе брифинга 26 января Песков также сказал, что Владимир Путин не планирует общения с руководством ДНР и ЛНР.
При этом поставки вооружения и иной продукции военного назначения, к которой относится и военная техника, по общему правилу регламентируются международными договорами между странами, сказал «Ведомостям» юрист Дмитрий Конин: «Очевидно, это не тот случай. С точки зрения российского законодательства ЛНР и ДНР – это не отдельные самостоятельные государства, а всего лишь особые территории Украины, которая, очевидно, не заключала соглашений по поставке туда военной продукции».
Поэтому, как отмечает юрист, процедурно оформить такие поставки в теории можно в одностороннем порядке, как это было с указом президента об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, либо подписав такие соглашения с администрациями ЛНР и ДНР, но тогда это будет серьезный политико-правовой ход навстречу признанию республик. Если решение о поставках партий оружия ДНР и ЛНР будет принято, его реализуют секретным порядком, поскольку все его участники почти автоматически подпадут под санкции США, говорит источник в оборонной промышленности.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников юридически сравнивает эти поставки вооружений с поставками оружия в Испанию СССР, «когда республиканцы боролись с режимом Франко». «А как поставить вооружения технически – тут есть миллион способов», – говорит депутат. «Вспомните Вьетнам: американцы поставляли оружие, и мы поставляли. Они – южанам, мы – северянам, победили северяне. Северная Корея и Южная Корея. Много способов было в свое время», – напоминает Калашников.
По словам источника, близкого к руководству ДНР, силы республик вооружены в основном советским оружием, которое произведено десятки лет назад. Украинские войска в основном вооружены тем же, но поставки из США и их союзников за последнее время создали дисбаланс. Для его преодоления силам республик необходимы поставки из России современных версий противотанковых ракет «Корнет», современных гранатометов и средств борьбы с БПЛА. Важно также обновление тактических средств связи и разведки, продолжает он. Поставка тяжелых вооружений на данном этапе не является необходимой, утверждает собеседник «Ведомостей».
Кроме противотанковых ракет и гранатометов вооруженные силы ДНР и ЛНР нуждаются и в средствах ПВО – не только малой, но и средней дальности, говорит директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI в. Иван Коновалов. Это необходимо, чтобы иметь возможность сбивать турецкие ударно-разведывательные беспилотники Bayraktar TB2, закупленные Украиной, говорит эксперт.