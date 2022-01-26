Российские официальные лица впервые призвали снабдить Донбасс оружием

Поэтому, как отмечает юрист, процедурно оформить такие поставки в теории можно в одностороннем порядке, как это было с указом президента об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, либо подписав такие соглашения с администрациями ЛНР и ДНР, но тогда это будет серьезный политико-правовой ход навстречу признанию республик. Если решение о поставках партий оружия ДНР и ЛНР будет принято, его реализуют секретным порядком, поскольку все его участники почти автоматически подпадут под санкции США, говорит источник в оборонной промышленности.