Все думские фракции поддерживают конфронтацию с Западом

Все думские фракции поддерживают конфронтацию с ЗападомМинистр иностранных дел Сергей Лавров выступил перед депутатами Госдумы
На правительственном часе в Госдуме 26 января министр иностранных дел Сергей Лавров почти три часа обсуждал с депутатами напряжение, которое возникло в отношениях России и Запада. Запад «удваивает усилия» по сдерживанию России, увеличивает военно-политическое давление, проводит провокационные маневры и втягивает «киевский режим в прямые провокации», рассказывал министр. Лавров напомнил, что Россия уже передала США и странам НАТО свой проект договора о гарантиях безопасности, но в действиях коллег просматривается стратегия «замотать» документ в «бесконечных дискуссиях».
На западном направлении Лаврова поочередно поддержали все фракции, а после общения с министром лидер думских единороссов Владимир Васильев предложил подумать о поставках вооружений в Донбасс. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем выступлении заявил, что «англосаксы объявили России войну». «Проект по уничтожению нашей страны предусматривал три этапа: перестройка, демократизация и ликвидация. На мой взгляд, он сейчас в самом разгаре», – заверил коммунист.