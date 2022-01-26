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Все думские фракции поддерживают конфронтацию с Западом

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил перед депутатами Госдумы
Анна Нараева
В Госдуме министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Запад удваивает усилия по сдерживанию России / Сергей Фадеичев / ТАСС

На правительственном часе в Госдуме 26 января министр иностранных дел Сергей Лавров почти три часа обсуждал с депутатами напряжение, которое возникло в отношениях России и Запада. Запад «удваивает усилия» по сдерживанию России, увеличивает военно-политическое давление, проводит провокационные маневры и втягивает «киевский режим в прямые провокации», рассказывал министр. Лавров напомнил, что Россия уже передала США и странам НАТО свой проект договора о гарантиях безопасности, но в действиях коллег просматривается стратегия «замотать» документ в «бесконечных дискуссиях».

На западном направлении Лаврова поочередно поддержали все фракции, а после общения с министром лидер думских единороссов Владимир Васильев предложил подумать о поставках вооружений в Донбасс. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем выступлении заявил, что «англосаксы объявили России войну». «Проект по уничтожению нашей страны предусматривал три этапа: перестройка, демократизация и ликвидация. На мой взгляд, он сейчас в самом разгаре», – заверил коммунист.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных