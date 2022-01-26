Все думские фракции поддерживают конфронтацию с Западом

На правительственном часе в Госдуме 26 января министр иностранных дел Сергей Лавров почти три часа обсуждал с депутатами напряжение, которое возникло в отношениях России и Запада. Запад «удваивает усилия» по сдерживанию России, увеличивает военно-политическое давление, проводит провокационные маневры и втягивает «киевский режим в прямые провокации», рассказывал министр. Лавров напомнил, что Россия уже передала США и странам НАТО свой проект договора о гарантиях безопасности, но в действиях коллег просматривается стратегия «замотать» документ в «бесконечных дискуссиях».