Песков заявил, что Путин пока не ответил на предложение помочь ЛНР и ДНР оружием
Президент России Владимир Путин знает о предложении депутатов «Единой России» предоставить военную помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), но пока что не отреагировал на него, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президенту, естественно, прекрасно известно об этом мнении, об этой точке зрения. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является в том числе и для «Единой России». Но сейчас нет какой-либо реакции президента на подобную инициативу», — заявил Песков.
По его словам, ранее Россия не помогала ДНР и ЛНР оружием. На вопрос, принял ли президент решение по этому обращению, Песков ответил, что ему не известно о том, что инициатива рассматривается. Песков добавил, что предложение «Единой России» и инициатива депутатов КПРФ обратиться к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР подчеркивают остроту проблемы на юго-востоке Украины.
24 января глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» заявил о подготовке Украины к наступлению на Донбасс. В частности, он указал на сосредоточение в регионе танков и артиллерии. Кроме того, противотанковые ракеты Javelin США уже появились у подразделений ВСУ в Донбассе. Ввиду этого ДНР находится в режиме повышенной готовности, резюмировал Пушилин.
26 января вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна поставить ДНР и ЛНР отдельные виды вооружений для сдерживания «явно готовящейся Киевом военной агрессии».
Депутаты Госдумы от партии КПРФ внесли на рассмотрение проект обращения к Путину, где говорится о необходимости признать ДНР и ЛНР «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств». Отмечалось, что мера направлена на защиту проживающих на этих территориях людей от внешних угроз и геноцида. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе пройдут консультации с главами всех фракций Госдумы, а затем вопрос обсудит Совет Думы.