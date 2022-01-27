Песков заявил, что Путин пока не ответил на предложение помочь ЛНР и ДНР оружием

По его словам, ранее Россия не помогала ДНР и ЛНР оружием. На вопрос, принял ли президент решение по этому обращению, Песков ответил, что ему не известно о том, что инициатива рассматривается. Песков добавил, что предложение «Единой России» и инициатива депутатов КПРФ обратиться к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР подчеркивают остроту проблемы на юго-востоке Украины.