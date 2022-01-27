Газета
Политика

Песков заявил, что Путин пока не ответил на предложение помочь ЛНР и ДНР оружием

Ведомости

Президент России Владимир Путин знает о предложении депутатов «Единой России» предоставить военную помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), но пока что не отреагировал на него, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президенту, естественно, прекрасно известно об этом мнении, об этой точке зрения. Он с пониманием относится к тому, насколько чувствительной эта тема является в том числе и для «Единой России». Но сейчас нет какой-либо реакции президента на подобную инициативу», — заявил Песков.

По его словам, ранее Россия не помогала ДНР и ЛНР оружием. На вопрос, принял ли президент решение по этому обращению, Песков ответил, что ему не известно о том, что инициатива рассматривается. Песков добавил, что предложение «Единой России» и инициатива депутатов КПРФ обратиться к Путину с просьбой признать ДНР и ЛНР подчеркивают остроту проблемы на юго-востоке Украины.

24 января глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» заявил о подготовке Украины к наступлению на Донбасс. В частности, он указал на сосредоточение в регионе танков и артиллерии. Кроме того, противотанковые ракеты Javelin США уже появились у подразделений ВСУ в Донбассе. Ввиду этого ДНР находится в режиме повышенной готовности, резюмировал Пушилин.

Ранее по теме: Дмитрий Козак и его коллеги разработают новый план мирного урегулирования в Донбассе

26 января вице-спикер Совфеда и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Россия должна поставить ДНР и ЛНР отдельные виды вооружений для сдерживания «явно готовящейся Киевом военной агрессии».

Депутаты Госдумы от партии КПРФ внесли на рассмотрение проект обращения к Путину, где говорится о необходимости признать ДНР и ЛНР «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств». Отмечалось, что мера направлена на защиту проживающих на этих территориях людей от внешних угроз и геноцида. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на следующей неделе пройдут консультации с главами всех фракций Госдумы, а затем вопрос обсудит Совет Думы.

Ранее по теме: Турчак призвал организовать поставки оружия в ДНР и ЛНР

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных