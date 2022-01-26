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Турчак призвал организовать поставки оружия в ДНР и ЛНР

Ведомости

Россия должна заняться поставками отдельных видов вооружений Луганской и Донецкой народным республикам (ДНР и ЛНР) для сдерживания «явно готовящейся Киевом военной агрессии». Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает ТАСС. 

«Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии», — сказал он. 

Турчак также заявил, что «западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению в Донбасс, вооружают нацбаты, для которых герои — Бандера и Гитлер, а свастика — их уважаемый знак». 

24 января глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» заявил о подготовке Украины к наступлению на Донбасс. В частности, он указал на сосредоточение в регионе танков и артиллерии. Кроме того, противотанковые ракеты Javelin США уже появились у подразделений ВСУ в Донбассе. Ввиду этого ДНР находится в режиме повышенной готовности, резюмировал Пушилин.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большое количество вооруженных сил Украины сейчас собирается на границе с ДНР и ЛНР, что свидетельствует о наличии угрозы военных действий. Кроме того, в последние дни США несколько раз осуществляли поставки вооружений украинской армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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