Турчак призвал организовать поставки оружия в ДНР и ЛНР
Россия должна заняться поставками отдельных видов вооружений Луганской и Донецкой народным республикам (ДНР и ЛНР) для сдерживания «явно готовящейся Киевом военной агрессии». Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает ТАСС.
«Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии», — сказал он.
Турчак также заявил, что «западные кураторы подталкивают украинскую хунту к прямому вторжению в Донбасс, вооружают нацбаты, для которых герои — Бандера и Гитлер, а свастика — их уважаемый знак».
24 января глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1» заявил о подготовке Украины к наступлению на Донбасс. В частности, он указал на сосредоточение в регионе танков и артиллерии. Кроме того, противотанковые ракеты Javelin США уже появились у подразделений ВСУ в Донбассе. Ввиду этого ДНР находится в режиме повышенной готовности, резюмировал Пушилин.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большое количество вооруженных сил Украины сейчас собирается на границе с ДНР и ЛНР, что свидетельствует о наличии угрозы военных действий. Кроме того, в последние дни США несколько раз осуществляли поставки вооружений украинской армии.