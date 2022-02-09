Россия и Белоруссия начали активную фазу военных учений

Россия и Белоруссия начали активную фазу военных ученийВоеннослужащие двух стран отработают задачи по пресечению и отражению внешней агрессии
В Белоруссии 10 февраля начинается основная фаза крупнейших за все постсоветское время российско–белорусских военных учений «Союзная решимость – 2022». Она пройдет на пяти белорусских полигонах – «Гожский», «Брестский», «Домановский», «Осиповичский» и «Обуз–Лесновский», где будут отрабатываться вопросы отражения возможной внешней агрессии в отношении Союзного государства и противодействия терроризму. Для отработки задач будут задействованы четыре белорусских аэродрома.
Официальные лица западных стран, включая США и стран НАТО, задолго до начала маневров выражали озабоченность тем, что сконцентрированные для участия в учениях силы могут быть использованы для «вторжения» России на Украину. Кроме того, они публично опасались и потенциального размещения в стране российского ядерного оружия. Соответствующую возможность Минск якобы может получить после одобрения новой конституции, референдум по которой запланирован после проведения учений 27 февраля.
Накануне начала российско–белорусских маневров глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев проведет параллельные «Союзной решимости» учения, в том числе в пограничных с Белоруссией районах – Волынской, Ровенской, Житомирской и Черниговской областях – с применением «иностранного оружия» – турецких беспилотников Bayraktar TB2, ПТРК FGM–148 Javelin американского и NLAW – британского производства.
Официальные лица России и Белоруссии неоднократно заявляли об оборонительном характере совместных учений и отрицали наличие в них угрозы для Киева. Однако пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков 9 февраля, признав беспрецедентный масштаб учений, отметил, что сейчас «ситуация более напряженная» по сравнению с той, что сопровождала предыдущие российско–белорусские маневры. «И Россия, и Беларусь тоже сталкиваются с беспрецедентными угрозами, характер и концентрация которых сейчас, к сожалению, гораздо выше и гораздо опаснее, чем это было раньше», – сказал Песков.
Переброшенные на территорию Белоруссии отдельные подразделения (роты и батальоны) соединений ВВО (36, 37, 38, 64–й мотострелковых, 5–й танковой бригады, 155–й бригады морской пехоты и других соединений, а также подразделения ВДВ) «играют» роль всех соединений, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к Минобороны России, а управляет ими фронтовое управление, созданное на базе штаба округа. Так же переброшены подразделения соединений управления и разведки, ракетных войск и артиллерии ВВО. Кроме того, по сегодняшнему сообщению Минобороны России, в Белоруссию переброшены, как и заявлялось в конце января, 12 истребителей Су–35 и два дивизиона зенитных ракетных систем С–400. По словам источника «Ведомостей», основная часть этой техники будет выведена после окончания учений 20 февраля.
Западные страны также беспокоит возможность размещения в Белоруссии российского ядерного оружия. Еще в конце декабря 2021 г. администрация белорусского президента опубликовала проект новой редакции конституции. В ней, помимо изменения структуры государственной власти и полномочий ее ветвей, отсутствуют упоминания о нейтральном и безъядерном статусе Белоруссии, которые есть в действующей редакции.
О готовности предложить вернуть выведенное в 1996 г. ядерное оружие в Белоруссию при появлении американского в Польше в ноябре прошлого года также заявлял президент Александр Лукашенко. В конце января 2022 г. представитель госдепартамента США выразил озабоченность в связи с приближающимся референдумом и возможным отказом Белоруссии от безъядерного статуса после его проведения. Однако президент Франции Эммануэль Макарон, выступая на пресс–конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным 8 февраля в Москве, подчеркнул, что российский лидер «успокоил его» в этом вопросе. Кроме того, по данным источников Financial Times, Путин заверил Макрона и в том, что Россия после учений выведет из Белоруссии 33 000 своих военнослужащих в рамках мер по деэскалации ситуации вокруг Украины.
Запад действительно серьезно принимает эти учения «на свой счёт» в связи с украинским кризисом. Они рассматриваются исключительно как часть общего накопления сил вокруг Украины, как дополнительный фронт вторжения. В предыдущие годы западная аналитика пугала свою общественность и правительства тем, что Белоруссия – это плацдарм России для нападения, сначала на Прибалтику, а потом и на Украину. Теперь в Москве, очевидно, решили подыграть фобиям на фоне стабильно накаленной обстановки в украинской проблеме и переговорам по гарантиям безопасности для России в Европе, считает эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков.
Например, переброшенные на учения российские ЗРК С–400 с территории Белоруссии потенциально могут ограничивать возможность стран НАТО оказывать логистическую поддержку Украине в случае конфликта, а ударные вооружения, в том числе современные многофункциональные истребители–бомбардировщики, также вполне могут работать «сдерживателями» в отношении стран НАТО, считает научный сотрудник ИМЭМО Дмитрий Стефанович. То же самое, по его мнению, касается и оперативно–тактических ракетных комплексов «Искандер–М», направленных на учения. Параллельно, продолжает Стефанович, усиливается и потенциал группировки в Калининграде: появились видео прибытия истребителей МиГ-31 – носителей гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».
Стефанович не исключает, что после завершения учений какая–то часть вооружений и военной техники России останется в Белоруссии, будучи продана союзникам либо предоставлена в условный лизинг. Так, 3 февраля Лукашенко заявил, что планирует закупить для белорусской армии используемые на учениях российские системы, после того как военные Белоруссии освоят их применения на маневрах, в «связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина».
До этого, в сентябре 2021 г., во время очередных совместных учений «Запад», Минск, по словам Лукашенко, согласовал перечень вооружений общей стоимостью в $1 млрд, в который якобы входят ЗРК С–400, «Тор–М2», «десятки» самолетов и вертолетов. Однако последней крупной покупкой Минска у Москвы был контракт 2017 г. на 12 истребителей Су–30СМ, из которых с 2019 г. он получил к настоящему времени лишь 4. Причем Лукашенко в год начала поставок упрекал Россию в дороговизне покупки и нежелании Москвы «помочь», что, по словам источника «Ведомостей», означало желание получить технику бесплатно.
Опасения Запада в связи с возможным размещением в Белоруссии российского ядерного оружия довольно искренние и риторика белорусского руководства этому способствует, отмечает Стефанович. В то же время с российской стороны такие намерения не подтверждаются. Более того, кроме заявления Макрона по этому поводу было и совместное заявление по линии ОДКБ, указывающее на недопустимость развертывания ядерного оружия на территории неядерных стран. Кроме того, неядерный статус Белоруссии в первую очередь закреплён не только действующей конституцией, но и ее участием с 1993 г. в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Вероятнее всего, считает эксперт, именно это обстоятельство было названо Путиным и французскому коллеге в качестве гарантии неразмещения ядерного оружия в Белоруссии, тем более, что особого военного смысла в таком перемещении ядерных вооружений нет. Для России это не улучшило бы ее стратегические позиции, и, соответственно, такой сценарий не рассматривается ею сейчас в серьезном ключе, согласен и Ермаков. Единственное допустимое исключение тут – пороговая ситуация в виде регулярных полетов дальних бомбардировщиков–ракетоносцев Ту–22М3 в воздушном пространстве Белоруссии, говорит Стефанович. Возможно, Москвой и Минском рассматривается вариант их временного или постоянного базирования на белорусских аэродромах. Однако и в этом случае даже при создании склада авиационных средств поражения очень маловероятно перемещение ядерных боезарядов в Белоруссию, считает эксперт.