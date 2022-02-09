Россия и Белоруссия начали активную фазу военных учений

Вероятнее всего, считает эксперт, именно это обстоятельство было названо Путиным и французскому коллеге в качестве гарантии неразмещения ядерного оружия в Белоруссии, тем более, что особого военного смысла в таком перемещении ядерных вооружений нет. Для России это не улучшило бы ее стратегические позиции, и, соответственно, такой сценарий не рассматривается ею сейчас в серьезном ключе, согласен и Ермаков. Единственное допустимое исключение тут – пороговая ситуация в виде регулярных полетов дальних бомбардировщиков–ракетоносцев Ту–22М3 в воздушном пространстве Белоруссии, говорит Стефанович. Возможно, Москвой и Минском рассматривается вариант их временного или постоянного базирования на белорусских аэродромах. Однако и в этом случае даже при создании склада авиационных средств поражения очень маловероятно перемещение ядерных боезарядов в Белоруссию, считает эксперт.