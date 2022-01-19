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Россия проверит войска с Дальнего Востока в Белоруссии

Учения пройдут 10–20 февраля перед референдумом о новой конституции
Илья Лакстыгал Алексей Никольский
Российские войска уже начали прибывать в Белоруссию, их основу составят силы Восточного военного округа / Виктор Драчев / ТАСС

Анонсированные ранее президентами России и Белоруссии учения двух стран в Белоруссии пройдут 10–20 февраля и получат название «Союзная решимость». Об этом иностранным военным атташе на брифинге в Москве сообщил замминистра обороны России Александр Фомин. Эти учения он назвал «внеплановой проверкой Сил реагирования» Союзного государства России и Белоруссии. Эти учения президенты двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко анонсировали в декабре 2021 г.

По словам Фомина, Россия и Белоруссия не исключают ситуации, «когда сил и средств Региональной группировки (войск России и Белоруссии. – «Ведомости») будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства». Российские войска уже начали прибывать в Белоруссию, их основу составят силы Восточного военного округа, а управлять ими будет группа из состава штаба округа (расположен в Хабаровске). Одновременно проводится проверка транспортной инфраструктуры для дальней переброски войск, сказал Фомин. Из средств в Белоруссию будут переброшены два дивизиона зенитных ракетных систем С-400, дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С» и 12 истребителей Су-35.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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