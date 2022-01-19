Россия проверит войска с Дальнего Востока в Белоруссии

По словам Фомина, Россия и Белоруссия не исключают ситуации, «когда сил и средств Региональной группировки (войск России и Белоруссии. – «Ведомости») будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства». Российские войска уже начали прибывать в Белоруссию, их основу составят силы Восточного военного округа, а управлять ими будет группа из состава штаба округа (расположен в Хабаровске). Одновременно проводится проверка транспортной инфраструктуры для дальней переброски войск, сказал Фомин. Из средств в Белоруссию будут переброшены два дивизиона зенитных ракетных систем С-400, дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С» и 12 истребителей Су-35.