Байден заявил о решении перебросить силы США в Прибалтику из других стран Европы

Байден заявил о решении перебросить силы США в Прибалтику из других стран ЕвропыПоводом он назвал размещение российских войск в Белоруссии на фоне признания ДНР и ЛНР
Президент США Джо Байден объявил вечером 22 февраля, что на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР и присутствия российских войск в Белоруссии из состава американских войск в Европе в страны Прибалтики будут переброшены дополнительные контингенты. Трансляцию заявления вел YouTube-канал Белого дома.
«Мы продолжим усиливать и поддерживать наших союзников по НАТО. Сегодня из-за того, что Россия не выводит войска из Белоруссии, я утвердил отправку дополнительных американских сил и [военного] снаряжения, которые уже находятся в Европе, чтобы укрепить наших балтийских союзников», – сказал Байден.
Кроме того, президент США заверил, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву оборонительные вооружения.
«Мы не хотим сражаться с Россией. Мы хотим послать ей сообщение, что США и их союзники будут оборонять каждый дюйм территории стран-участниц НАТО», – сказал Байден.
Российские силы, о которых говорит Байден, прибыли в Белоруссию в январе для участия в российско-белорусских учениях «Союзная решимость», проводившихся с 10 по 20 февраля. В их число входили в том числе части с Дальнего Востока.
20 февраля министр обороны Белоруссии генерал Виктор Хренин заявил, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства «в связи с нарастанием военной активности у внешних границ» и обострением ситуации в Донбассе.
Там за да дня до этого началась эвакуация мирного населения и мобилизация мужчин, причиной которой руководители ДНР и ЛНР назвали подготовку наступления со стороны Вооруженных сил Украины и усилившиеся обстрелы вдоль линии соприкосновения. Позже руководители республик обратились к России с просьбой о признании, решение о котором было принято Москвой 21 февраля, а 22 февраля – ратифицировано Госдумой и Советом Федерации.
Ранее сегодня президент США в своем обращении в связи с ситуацией вокруг Украины и признанием Россией ДНР и ЛНР заявил, что накладывает на Москву новые санкции. Среди ограничений – «блокирующие санкции» в отношении ВЭБ.РФ и Промсвязьбанка, российского госдолга, а также персональные – в отношении российских элит и их семей. Байден также отметил, что еще одной целью санкций (в координации с Германией) станет газопровод «Северный поток – 2», сертификация которого была заморожена Берлином в связи с ситуацией вокруг Украины.