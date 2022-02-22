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Политика

Байден заявил о решении перебросить силы США в Прибалтику из других стран Европы

Поводом он назвал размещение российских войск в Белоруссии на фоне признания ДНР и ЛНР
Илья Лакстыгал
Nathan Posner / AP Photo

Президент США Джо Байден объявил вечером 22 февраля, что на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР и присутствия российских войск в Белоруссии из состава американских войск в Европе в страны Прибалтики будут переброшены дополнительные контингенты. Трансляцию заявления вел YouTube-канал Белого дома.

«Мы продолжим усиливать и поддерживать наших союзников по НАТО. Сегодня из-за того, что Россия не выводит войска из Белоруссии, я утвердил отправку дополнительных американских сил и [военного] снаряжения, которые уже находятся в Европе, чтобы укрепить наших балтийских союзников», – сказал Байден.

Кроме того, президент США заверил, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву оборонительные вооружения.

«Мы не хотим сражаться с Россией. Мы хотим послать ей сообщение, что США и их союзники будут оборонять каждый дюйм территории стран-участниц НАТО», – сказал Байден.

Байден анонсировал санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

Они включают ограничения в отношении российского госдолга, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и российских «элит»

Российские силы, о которых говорит Байден, прибыли в Белоруссию в январе для участия в российско-белорусских учениях «Союзная решимость», проводившихся с 10 по 20 февраля. В их число входили в том числе части с Дальнего Востока.

20 февраля министр обороны Белоруссии генерал Виктор Хренин заявил, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко решили продолжить проверку сил реагирования Союзного государства «в связи с нарастанием военной активности у внешних границ» и обострением ситуации в Донбассе.

Там за да дня до этого началась эвакуация мирного населения и мобилизация мужчин, причиной которой руководители ДНР и ЛНР назвали подготовку наступления со стороны Вооруженных сил Украины и усилившиеся обстрелы вдоль линии соприкосновения. Позже руководители республик обратились к России с просьбой о признании, решение о котором было принято Москвой 21 февраля, а 22 февраля – ратифицировано Госдумой и Советом Федерации.

Ранее сегодня президент США в своем обращении в связи с ситуацией вокруг Украины и признанием Россией ДНР и ЛНР заявил, что накладывает на Москву новые санкции. Среди ограничений – «блокирующие санкции» в отношении ВЭБ.РФ и Промсвязьбанка, российского госдолга, а также персональные – в отношении российских элит и их семей. Байден также отметил, что еще одной целью санкций (в координации с Германией) станет газопровод «Северный поток – 2», сертификация которого была заморожена Берлином в связи с ситуацией вокруг Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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