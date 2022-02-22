Байден заявил о решении перебросить силы США в Прибалтику из других стран Европы

Ранее сегодня президент США в своем обращении в связи с ситуацией вокруг Украины и признанием Россией ДНР и ЛНР заявил, что накладывает на Москву новые санкции. Среди ограничений – «блокирующие санкции» в отношении ВЭБ.РФ и Промсвязьбанка, российского госдолга, а также персональные – в отношении российских элит и их семей. Байден также отметил, что еще одной целью санкций (в координации с Германией) станет газопровод «Северный поток – 2», сертификация которого была заморожена Берлином в связи с ситуацией вокруг Украины.