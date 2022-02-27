Спецоперация российских войск на Украине. День четвертый

Спецоперация российских войск на Украине. День четвертыйАрмия продвинулась вглубь Запорожской области
Российская армия, а также подразделения ДНР и ЛНР продолжают военную спецоперацию на Украине. Точные данные о продвижении войск Минобороны не раскрываются, но, судя по сообщениям, они в значительной степени контролируют Запорожскую область, которая находится между Крымом на юге и Донецком на востоке.
По состоянию на 27 февраля войска Луганской народной республики (ЛНР) при огневой поддержке российской армии продвинулись на 56 км от бывшей линии разграничения с вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил представитель Минобороны России. Судя по заявлениям представителя военного ведомства за прошедшие дни, Вооруженные силы (ВС) России и войска ЛНР движутся на северо-запад, в направлении Северодонецка Луганской области.
ВС России и формирования Донецкой народной республики (ДНР) за 27 февраля продвинулись на 3 км в направлении села Петровского. Они завершают разгром резервов украинской оперативно-тактической группы «Восток» и взяли под контроль населенные пункты Анадоль и Андреевку. Насколько в общей сложности продвинулись войска ДНР и поддерживающие их ВС России от прежней линии разграничения с ВСУ – не сообщается.
В Минобороны заявили при этом об успехах на направлении к юго-западу от ДНР. В частности, о блокировании 27 февраля центра Херсонской области – Херсона и порта Бердянск на побережье Азовского моря (Запорожская обл.). Бердянск, в частности, находится между Крымом и Донецкой областью.
Над Мелитополем Запорожской области российские подразделения получили контроль еще 26 февраля, войдя туда из Крыма. До этого, 24 февраля, российские военные вышли к Каховской ГЭС на Днепре, откуда начинается Северо-Крымский канал, и разблокировали его, а также заняли город Новая Каховка в Херсонской области.
О развитии боевых действий в районе столицы Украины Киева, блокирование которого с запада началось 26 февраля, не сообщалось. Также не поступало новых сообщений о действиях военных в Чернигове, Конотопе, Сумах и Харькове. При этом 27 февраля Минобороны обвинило ВСУ в применении фосфорных боеприпасов вблизи аэродрома «Гостомель» у северо-западных пригородов Киева, где в первый день боевых действий был высажен российский десант. Кроме того, вечером 27 февраля российское военное ведомство впервые с начала боевых действий признало гибель, ранения и пленение военнослужащих на Украине, но не назвало никаких конкретных данных об их количестве.
21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. 22 февраля Совет Федерации дал ему согласие на использование ВС за рубежом. Специальную военную операцию по оказанию помощи ДНР и ЛНР Россия начала 24 февраля.