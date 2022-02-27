Спецоперация российских войск на Украине. День четвертый

О развитии боевых действий в районе столицы Украины Киева, блокирование которого с запада началось 26 февраля, не сообщалось. Также не поступало новых сообщений о действиях военных в Чернигове, Конотопе, Сумах и Харькове. При этом 27 февраля Минобороны обвинило ВСУ в применении фосфорных боеприпасов вблизи аэродрома «Гостомель» у северо-западных пригородов Киева, где в первый день боевых действий был высажен российский десант. Кроме того, вечером 27 февраля российское военное ведомство впервые с начала боевых действий признало гибель, ранения и пленение военнослужащих на Украине, но не назвало никаких конкретных данных об их количестве.