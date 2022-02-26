Военная операция на Украине. День третий

25 февраля Минобороны России заявляло о закреплении контроля над аэродромом «Гостомель» у северо-западной окраины Киева, где в первый день боевых действий высадился десант, и начале блокирования украинской столицы с запада вошедшими с территории Белоруссии войсками. Сообщалось также о блокировании Чернигова, Конотопа и Сум. 26 февраля о развитии боевых действий в Черниговской, Сумской, Харьковской областях в Минобороны не говорили.