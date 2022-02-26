Военная операция на Украине. День третий

Военная операция на Украине. День третийДоговориться о проведении переговоров не удалось
Россия продолжает специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР, о начале которой утром 24 февраля заявил президент Владимир Путин. Киев, по официальным данным, пока остается под контролем украинских властей.
Постепенное продвижение
Утром российские подразделения, вошедшие на территорию Украины из Крыма, установили полный контроль над Мелитополем (Запорожская область). Об этом в Минобороны заявили вечером 26 февраля.
Представитель российского военного ведомства также сообщил о продвижении формирований Луганской народной республики (ЛНР) при российской огневой поддержке на 30 км от исходных позиций, которое позволило овладеть станицей Бахмутовской и Гречишкино в направлении движения на Северодонецк. Он находится на западе Луганской области Украины. Формирования Донецкой народной республики (ДНР) также продвинулись в направлении населенного пункта Новомайское (Днепропетровская область Украины) – на 6 км.
25 февраля Минобороны России заявляло о закреплении контроля над аэродромом «Гостомель» у северо-западной окраины Киева, где в первый день боевых действий высадился десант, и начале блокирования украинской столицы с запада вошедшими с территории Белоруссии войсками. Сообщалось также о блокировании Чернигова, Конотопа и Сум. 26 февраля о развитии боевых действий в Черниговской, Сумской, Харьковской областях в Минобороны не говорили.
Еще 24 февраля российские военные вышли к Каховской ГЭС на Днепре, откуда начинается Северо-Крымский канал, разблокировав его, а также заняли город Новая Каховка в Херсонской области. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил 26 февраля о развертывании чеченских подразделений на Украине.
О каких-либо потерях за три дня боевых действий российское Минобороны не сообщало.
В Киеве с 25 февраля не работают многие магазины, остановлен наземный транспорт, а 26 февраля – метро, рассказал «Ведомостям» житель города на условиях анонимности.
Пауза из-за ожидания переговоров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 февраля сообщил, что Россия продолжает операцию, поскольку украинская сторона отказалась от переговоров. По его словам, именно в связи с ожиданием переговоров Путин вечером 25 февраля отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск.
«Правда, боевые действия в ряде мест продолжались, – пояснил Песков. – Имели место столкновения с передвижными группами националистов и бендеровцев, которые использовали легкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства, такие по принципу джихадмобилей, только там их сейчас называют бендермобили».
Поскольку «по сути украинская сторона отказалась от переговоров», 26 февраля днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции», заявил Песков.
Его слова подтвердили в пресс-службе Минобороны: «После того, как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления по всем направлениям».
Там также добавили, что во время эвакуации добровольного сложившего оружие гарнизона украинских пограничников на острове Змеиный в Черном море (82 человека) корабли Черноморского флота были атакованы катерами ВМС Украины, но сдавшиеся пограничники не пострадали, заверили в Минобороны.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что предлагаемые условия переговоры в Киеве считают «попыткой принудить к капитуляции». Речь идет о месте переговоров, предложенном Россией и согласованном с Белоруссией – Минске.
Взаимные санкции
Песков оценил «волны санкций, которые последовали за прошедшие несколько дней» как «весьма серьезные»: «Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились. Поэтому они в основе своей прогнозируемы». Россия, по его словам, вырабатывает ответные меры.
Прямо на себе уже почувствовал меры запада в том числе один из членов Совбеза России, который предлагали Путину признать независимость ДНР и ЛНР. Сегодня Швеция и Финляндия закрыли небо для самолета специального летного отряда «Россия», на котором возвращался из официального визита в Никарагуа спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Командир принял решение облетать зону запрета, уходя на север. Мы вылетали из Никарагуа в час ночи по Москве. Затем сделали посадку на Кубе, чтобы дозаправить самолет. Это обезопасило в сложившейся позже ситуации. Топлива хватило. Спасибо пилотам, принявшим такое решение», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Полностью закрыла воздушное пространство Украина, а для России – Великобритания, Польша, Чехия, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния. Россия, в свою очередь, также закрывает воздушное пространство в ответ.