Российские парламентарии морально поддержали спецоперацию Вооруженных сил России

Уже после Володина выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В комментариях для «РИА Новости» она раскритиковала россиян, которые возражали против применения силы. По ее мнению, можно думать «о каких-то своих сиюминутных проблемах»: «Но [нельзя] не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и многое другое».