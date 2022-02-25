Российские парламентарии морально поддержали спецоперацию Вооруженных сил России

Российские парламентарии морально поддержали спецоперацию Вооруженных сил РоссииДепутатам потребовалось полдня, чтобы сформировать общую позицию
Около 13 часов дня 24 февраля спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале пост о поддержке «демилитаризации Украины» и действий президента Владимира Путина. Путин объявил о начале военной спецоперации за несколько часов до этого – в 6 утра по московскому времени. До Володина парламентарии решение российского лидера не комментировали.
По словам Володина, депутаты Госдумы поддерживают решение президента о военной спецоперации. Коллегиальных решений именно на этот счет нижняя палата парламента не принимала, хотя двумя днями ранее, 22 февраля, это сделал Совет Федерации, дав право Путину использовать войска за рубежом.
Володин обратился к гражданам Украины, назвав их «братским народом», а действия России – направленными «исключительно на защиту мира»: «Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они несамостоятельны, все приказы дает Вашингтон и Брюссель». Обратился он и к депутатам Верховной рады: «Помощи от нашей страны ждут граждане Украины – ваши избиратели».
Уже после Володина выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В комментариях для «РИА Новости» она раскритиковала россиян, которые возражали против применения силы. По ее мнению, можно думать «о каких-то своих сиюминутных проблемах»: «Но [нельзя] не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и многое другое».
Вынужденным назвал решение Путина вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в сообщении, распространенном пресс-службой «Единой России». Лидер думской фракции единороссов Владимир Васильев напомнил, что у России «богатый опыт принуждения к миру» (эта терминология применялась во время пятидневной войны в Южной Осетии 2008 г.). Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак через пресс-службу партии заверил, что спецоперация «предотвратит нападение на Россию».
Первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов уверен, что «масса людей на Украине поддерживают позицию России» по проведению спецоперации в стране. «Война войне рознь», – сказал он.
«Пользуясь историческими метафорами, мы начали действовать не после 22 июня 1941 г. из глубокой обороны, потеряв огромные территории и миллионы жизней наших граждан, а 21 июня 1941 г. – сразу на территории противника, без ущерба гражданам и инфраструктуре собственной страны», – говорится в заявлении фракции ЛДПР.
Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко заявил «Ведомостям», что украинский народ «всегда был братским и всегда им будет»: «Украинский народ попал как кур в ощип, в стране действуют националистические банды <...> Те, кто ответственен за смерти людей, в том числе в Одессе [во время пожара в Доме профсоюзов в 2014 г.], будут преданы суду».
КПРФ официально не высказывалась за военную спецоперацию. В заявлении ЦК говорится, что «принуждение к миру киевских провокаторов и сдерживание агрессивности НАТО» стало «велением времени». Но в вопросе «борьбы за мир и недопущение возрождения фашизма» предложено «широко задействовать методы народной дипломатии и гуманитарного сотрудничества». При этом именно КПРФ выступила инициатором обращения Госдумы к президенту о признании ДНР и ЛНР.
Первый зампред комитета по обороне Андрей Красов («Единая Россия») говорит, что нужно отделить народ Украины от «правящей хунты на Украине»: «Отношение у украинцев к нам будет замечательное, они устали от неопределенности, которая есть, они устали от этой власти». «Все, что ни делается, все на благо безопасности нашей страны и безопасности большей части населения Украины», – сказал «Ведомостям» вице-спикер Госдумы Александр Бабаков («Справедливая Россия»).
Лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев в Telegram-канале партии сообщил, что Россия «много лет стремилась обеспечить гарантии своей безопасности мирным, дипломатическим путем», но возможности, как считает он, были исчерпаны.