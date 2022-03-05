DDoS-атаки вряд ли помешают праймериз единороссов

DDoS-атаки вряд ли помешают праймериз единороссовВыборщики будут регистрироваться через «Госуслуги»
4 марта официально начались внутрипартийные праймериз «Единой России», где партийцы будут отбирать кандидатов в депутаты разных уровней (выборы намечены на сентябрь). Оргкомитеты праймериз сформируют до 8 марта, с 9 марта по 28 апреля будет проходить регистрация кандидатов на участие в праймериз, с этой же даты начнется и период агитации. Регистрация выборщиков на праймериз начнется с 18 апреля, а с 23 по 29 мая пройдет само голосование.
По словам замсекретаря генсовета «Единой России» Сергея Перминова, праймериз пройдут «по открытой модели». Это значит, что в них смогут участвовать и беспартийные кандидаты, а выборщиком может стать даже гражданин без партбилета. Предварительный отбор кандидатов пройдет на партийном портале, где выборщики должны будут пройти идентификацию учетной записи на «Госуслугах». На электронных праймериз, по словам Перминова, настаивает руководство партии для актуализации базы сторонников. «Мы понимаем, что это наш избиратель, хотя в данном случае он пока выборщик, и он согласен на то, чтобы партия с ним коммуницировала и в дальнейшем», – пояснил Перминов.
С начала военной спецоперации на Украине 24 февраля начались массовые DDoS-атаки на веб-сервисы российских госорганов и связанных с ними ресурсов. «Профессиональным целевым атакам» подвергся портал «Госуслуг», говорил 28 февраля представитель Минцифры. Прогнозировать сейчас, смогут ли дальше «Госуслуги» работать без перебоев, пока трудно, сказал «Ведомостям» ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян. Он предполагает, что сейчас прерван внешний трафик из других стран для доступа к таким сайтам: «К апрелю, возможно, уже технически станет лучше». Страшны не столько атаки, сколько взломы таких сайтов, говорит директор РАЭК Сергей Плутогаренко, добавляя, что IT-специалистам удастся их пресечь.
Праймериз сейчас – это повод говорить о партии до начала выборов, считает политолог Алексей Макаркин. К тому же они нужны «Единой России», чтобы оценить базу сторонников и продуманным образом выстроить кампанию, отсюда и выбор модели, говорит политолог Ростислав Туровский. В этом году выборы проходят всего в шесть заксобраний, что позволит партии внимательно отнестись к кампании в каждом регионе. Единый день голосования пройдет 11 сентября.