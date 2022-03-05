DDoS-атаки вряд ли помешают праймериз единороссов

По словам замсекретаря генсовета «Единой России» Сергея Перминова, праймериз пройдут «по открытой модели». Это значит, что в них смогут участвовать и беспартийные кандидаты, а выборщиком может стать даже гражданин без партбилета. Предварительный отбор кандидатов пройдет на партийном портале, где выборщики должны будут пройти идентификацию учетной записи на «Госуслугах». На электронных праймериз, по словам Перминова, настаивает руководство партии для актуализации базы сторонников. «Мы понимаем, что это наш избиратель, хотя в данном случае он пока выборщик, и он согласен на то, чтобы партия с ним коммуницировала и в дальнейшем», – пояснил Перминов.