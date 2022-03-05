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DDoS-атаки вряд ли помешают праймериз единороссов

Выборщики будут регистрироваться через «Госуслуги»
Елена Мухаметшина
Перебои в работе «Госуслуг» не должны стать помехой, считают эксперты / Максим Стулов / Ведомости

4 марта официально начались внутрипартийные праймериз «Единой России», где партийцы будут отбирать кандидатов в депутаты разных уровней (выборы намечены на сентябрь). Оргкомитеты праймериз сформируют до 8 марта, с 9 марта по 28 апреля будет проходить регистрация кандидатов на участие в праймериз, с этой же даты начнется и период агитации. Регистрация выборщиков на праймериз начнется с 18 апреля, а с 23 по 29 мая пройдет само голосование. 

По словам замсекретаря генсовета «Единой России» Сергея Перминова, праймериз пройдут «по открытой модели». Это значит, что в них смогут участвовать и беспартийные кандидаты, а выборщиком может стать даже гражданин без партбилета. Предварительный отбор кандидатов пройдет на партийном портале, где выборщики должны будут пройти идентификацию учетной записи на «Госуслугах». На электронных праймериз, по словам Перминова, настаивает руководство партии для актуализации базы сторонников. «Мы понимаем, что это наш избиратель, хотя в данном случае он пока выборщик, и он согласен на то, чтобы партия с ним коммуницировала и в дальнейшем», – пояснил Перминов. 

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С начала военной спецоперации на Украине 24 февраля начались массовые DDoS-атаки на веб-сервисы российских госорганов и связанных с ними ресурсов. «Профессиональным целевым атакам» подвергся портал «Госуслуг», говорил 28 февраля представитель Минцифры. Прогнозировать сейчас, смогут ли дальше «Госуслуги» работать без перебоев, пока трудно, сказал «Ведомостям» ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян. Он предполагает, что сейчас прерван внешний трафик из других стран для доступа к таким сайтам: «К апрелю, возможно, уже технически станет лучше». Страшны не столько атаки, сколько взломы таких сайтов, говорит директор РАЭК Сергей Плутогаренко, добавляя, что IT-специалистам удастся их пресечь.

Праймериз сейчас – это повод говорить о партии до начала выборов, считает политолог Алексей Макаркин. К тому же они нужны «Единой России», чтобы оценить базу сторонников и продуманным образом выстроить кампанию, отсюда и выбор модели, говорит политолог Ростислав Туровский. В этом году выборы проходят всего в шесть заксобраний, что позволит партии внимательно отнестись к кампании в каждом регионе. Единый день голосования пройдет 11 сентября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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