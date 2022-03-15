За отказ от сотрудничества с попавшим под санкции бизнесом введут уголовную ответственность

Законопроект тогда был поддержан правительством и Верховным судом, но бизнес-сообщество затормозило его принятие. Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей заявило о «категорической недопустимости» такого закона, ссылаясь на то, что понуждение российских хозяйствующих субъектов к совершению действий, противоречащих западным санкциям, может привести к распространению на такие субъекты «вторичных санкций», т. е. к ограничению их возможности работать на глобальном рынке и еще большему негативному влиянию на российскую экономику. Об этом писал «Интерфакс». Володин тогда сообщил, что рассмотрение законопроекта откладывается после получение отзывов от делового сообщества.