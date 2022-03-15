За отказ от сотрудничества с попавшим под санкции бизнесом введут уголовную ответственность«Единая Россия» может взять на вооружение ранее подготовленные идеи
Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что партия власти в ближайшее время подготовит поправки в законодательство о наказании за «следование и исполнение санкций Запада». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. «На фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под ограничения», – отметил Турчак.
По его мнению, «факты следования иностранным санкциям» внутри страны являются «косвенным свидетельством их поддержки» со стороны такого бизнеса и единоросс считает это «предательством». Представитель «Единой России» уточнил «Ведомостям», что текста поправок еще нет, они «готовятся». Из поста Турчака следует, что будет установлена «жесткая, в том числе уголовная, ответственность таких субъектов (отказавшихся сотрудничать с подсанкционными предприятиями. – «Ведомости»)».
Схожий законопроект вносился в Госдуму в 2018 г. Тогда его авторами выступали спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, лидеры существовавших тогда фракций Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Неверов («Единая Россия»), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), Владимир Жириновский (ЛДПР), спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и др. Они предлагали ввести уголовную ответственность (штраф в размере до 600 000 руб., ограничение или лишение свободы до четырех лет) для должностных лиц зарегистрированных в России компаний и чиновников, которые отказали гражданину России «в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в рамках исполнения антироссийских санкций».
Если анонсированные Турчаком поправки будут аналогичны предложенным в 2018 г., то речь идет о наказании за «действия или бездействия» с подсанкционными компаниями в целях исполнения санкций, которые делают невозможным совершение обычных хозяйственных сделок, а именно публичных договоров, открытие банковских счетов, осуществление платежей, совершение операций с ценными бумагами, сказал «Ведомостям» адвокат Андрей Тимчук.
Законопроект тогда был поддержан правительством и Верховным судом, но бизнес-сообщество затормозило его принятие. Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей заявило о «категорической недопустимости» такого закона, ссылаясь на то, что понуждение российских хозяйствующих субъектов к совершению действий, противоречащих западным санкциям, может привести к распространению на такие субъекты «вторичных санкций», т. е. к ограничению их возможности работать на глобальном рынке и еще большему негативному влиянию на российскую экономику. Об этом писал «Интерфакс». Володин тогда сообщил, что рассмотрение законопроекта откладывается после получение отзывов от делового сообщества.
Закон, уже скорректированный, был принят в 2022 г. В нем остались лишь нормы о наказании за призывы к введению санкций против России. Формулировки инициативы 2018 г. нужно доработать, что и делает сейчас «Единая Россия», говорит собеседник «Ведомостей» в партии.
Уже принятый закон касался только призывов к санкциям, а дорабатываемые поправки должны касаться действий по реализации мер экономического давления на российскую экономику, говорит член комитета Госдумы по госстроительству Дмитрий Вяткин («Единая Россия»). По его словам, если раньше «раздавались призывы» к введению санкций», то теперь «многие перешли к конкретным действиям»: «Я имею в виду лиц, которые являются нашими резидентами и действуют на территории России».