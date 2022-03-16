Казахстан меняет политическую модель и снижает статус Алма-Аты

Казахстан меняет политическую модель и снижает статус Алма-АтыЭто результат январских беспорядков
Казахстан намерен провести масштабные реформы, в том числе изменить форму правления. Об этом 16 марта в телеобращении к нации заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. В своем выступлении, трансляцию которого вела телекомпания РТРК «Казахстан», Токаев предложил комплексную программу модернизации. «Речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Такая система обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны», – подчеркнул президент. Токаев добавил, что от текущей ситуации, когда в Казахстане «все замыкается на президенте», следует отойти.
Помимо этого, Токаев предложил закрепить на уровне законодательства и ряд других преобразований. К ним относятся запрет ближайшим родственникам президента занимать политические государственные должности и управлять компаниями с госучастием – множество родственников первого президента Нурсултана Назарбаева активно занимались бизнесом, а его дочь Дарига была до 2021 г. председателем верхней палаты парламента – сената. Руководителям регионов и их заместителям будет запрещено занимать должности уже в филиалах политических партий, а сам президент должен прекратить членство в партии, пока исполняет обязанности главы государства. Реформам подвергнется и избирательная система. Токаев намерен перевести Казахстан на смешанную систему, при которой 70% депутатов парламента будут избирать на пропорциональной основе, а 30% – на мажоритарной. Согласно действующему законодательству, из 107 депутатов 98 избираются по пропорциональной системе, а девять – Ассамблеей народа Казахстана, совещательным органом при президенте страны.