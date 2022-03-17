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США планируют передать средства ПВО Восточной Европы Украине

Взамен союзникам предложат американское оружие
Алексей Никольский
Sergei SUPINSKY / AFP

Администрация США анонсировала 16 марта новый пакет военной помощи Украине в размере $800 млн. Как сообщил американский телеканал NBCNews, среди поставляемых вооружений возможна передача малогабаритных дронов-камикадзе (барражирующих боеприпасов) Switchblade. Также будут продолжены поставки противотанковых ракет Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, средства радиоэлектронной борьбы и средства ПВО.

Что касается последних, то телекомпания CNN сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник, что США и их союзники уже направляют на Украину в порядке срочной помощи несколько подвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) советского производства. CNN перечислила западные обозначения этих систем SA-8 (войсковой комплекс ПВО «Оса-АКМ»), SA-10 (зенитно-ракетная система (ЗРС) большой дальности объектовой ПВО С-300П), SA-12 (комплекс большой дальности войсковой ПВО С-300В) и SA-14 (устаревший ПЗРК «Стрела-3»). Переговоры по поводу этих поставок в Восточной Европе проведет в ходе начинающегося визита министр обороны США Ллойд Остин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных