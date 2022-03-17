США планируют передать средства ПВО Восточной Европы Украине

Что касается последних, то телекомпания CNN сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник, что США и их союзники уже направляют на Украину в порядке срочной помощи несколько подвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) советского производства. CNN перечислила западные обозначения этих систем SA-8 (войсковой комплекс ПВО «Оса-АКМ»), SA-10 (зенитно-ракетная система (ЗРС) большой дальности объектовой ПВО С-300П), SA-12 (комплекс большой дальности войсковой ПВО С-300В) и SA-14 (устаревший ПЗРК «Стрела-3»). Переговоры по поводу этих поставок в Восточной Европе проведет в ходе начинающегося визита министр обороны США Ллойд Остин.