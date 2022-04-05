Запросы информации из ЕГРН будут доступны только с разрешения собственника

По словам члена думского комитета по госстроительству Дмитрия Вяткина, вопрос о трансграничной передаче данных ставился на законодательном уровне еще в VI созыве Госдумы. Принцип экстерриториальности очень важен, так как он поможет бороться с такими сервисами, как «Глаз Бога» (сервис для поиска человека по личным данным запрещен в России), сказал зампред комитета по информационной политике Антон Горелкин. «Они торгуют данными россиян, надерганными из разных баз. Мы год назад усложнили жизнь, но тем не менее сервис сейчас переехал на домен верхнего уровня space – это США – и продолжает функционировать. Теперь у нашего регулятора появится возможность добиваться закрытия и там, даже в такой не очень адекватной стране, как США, но тем не менее такая возможность появится», – уверен он.