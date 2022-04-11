Ле Пен и Макрон выходят во второй тур выборов с минимальным разрывом

В 21:00 мск, на момент закрытия участков для подсчета голосов, французское радио RFI сообщило без указания процентов проголосовавших, что, по данным экзитполов от Ipsos, действующий президент и лидер «Национального объединения» проходили во второй тур. К этому моменту сообщалось также о высокой доле французов, не явившихся на выборы, – более 26%. В 21:08 мск объединенный экзитпол Ipsos & Sopra Steria для France24/RFI/MCD показал следующие результаты: Макрон – 28,1% Ле Пен – 23,3%. С минимальным отрывом третье место по опросам занял Меланшон – 20,1%, а Земмур получил меньше ожидавшегося – 7,2%. По данным IFOP, Макрон получил 28,6%, а Ле Пен – 24,4%, по данным Opinionway – 29,5% и 23,5% соответственно. Оценка Elabe, проведенная для BFMTV и L'Express, показала 28,5% за Макрона, 24,2% за Ле Пен, 20,2% за Меланшона, а 7,1% за Земмура.