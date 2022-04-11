Ле Пен и Макрон выходят во второй тур выборов с минимальным разрывом

Ле Пен и Макрон выходят во второй тур выборов с минимальным разрывомБольшинство кандидатов уже призвали поддержать действующего президента Франции
Действующий президент Франции, кандидат от центристской партии «Вперед, Республика!» Эммануэль Макрон к 0:04 мск 11 апреля получил 27,25% голосов, а его главная соперница Марин Ле Пен, лидер крайне правого «Национального объединения», – 26,22%, следует из данных МВД страны после подсчета 75% бюллетеней. Так как ни один из кандидатов не набрал необходимых по французскому законодательству для признания победы 50% плюс один голос (абсолютное большинство), Макрон и Ле Пен продолжат борьбу во втором туре, который пройдет 24 апреля.
Третий результат продемонстрировал левый кандидат от «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон – 19,26%. Крайне правый Эрик Земмур от движения «Реконкиста» получил 6,87%. Явка по первым результатам – самая низкая с 2002 г. (20 лет назад не пришли на участки 28,4% избирателей, сейчас – 24,8%). По итогам первого тура пять лет назад, на выборах 2017 г., Ле Пен набирала 21,43 %, а Макрон – 24,01%.
О высокой вероятности второго тура стало известно вечером 10 апреля. В 17:39 мск бельгийская La libre Belgique опубликовала данные экзитполов неназванного происхождения, согласно которым Макрон и Ле Пен получили по 24% голосов избирателей, ключевой левый кандидат Меланшон – 19%, а крайне правый Эрик Земмур и Валери Пекресс от «Республиканцев» – по 8%. Чуть позже похожие, но более точные результаты со ссылкой на некий социологический институт опубликовала и бельгийская государственная телерадиокомпания RTBF. Согласно публикации, Макрон набирал на тот момент 24,7%, а Ле Пен – 23,5% голосов.
В 21:00 мск, на момент закрытия участков для подсчета голосов, французское радио RFI сообщило без указания процентов проголосовавших, что, по данным экзитполов от Ipsos, действующий президент и лидер «Национального объединения» проходили во второй тур. К этому моменту сообщалось также о высокой доле французов, не явившихся на выборы, – более 26%. В 21:08 мск объединенный экзитпол Ipsos & Sopra Steria для France24/RFI/MCD показал следующие результаты: Макрон – 28,1% Ле Пен – 23,3%. С минимальным отрывом третье место по опросам занял Меланшон – 20,1%, а Земмур получил меньше ожидавшегося – 7,2%. По данным IFOP, Макрон получил 28,6%, а Ле Пен – 24,4%, по данным Opinionway – 29,5% и 23,5% соответственно. Оценка Elabe, проведенная для BFMTV и L'Express, показала 28,5% за Макрона, 24,2% за Ле Пен, 20,2% за Меланшона, а 7,1% за Земмура.
Уже после публикации сведений экзитполов кандидат в президенты, мэр Парижа Анн Идальго, набравшая 1,76%, призвала в обращении к сторонникам голосовать во втором туре за Макрона «против крайне правых» – практика, которая использовалась на всех предыдущих выборах в течение последних 20 лет, где участвовала как Марин Ле Пен, так и ее отец – Жан-Мари Ле Пен. Меланшон, показавший третий результат, Пекресс (4,7%), кандидаты от коммунистов Фабьен Руссель (2,4%) и «зеленых» Янник Жадо (4,28%) призвали не поддерживать Ле Пен. В то же время, вопреки этой традиции, Земмур призвал своих сторонников отдать голоса за лидера «Национального объединения». Всего в выборах участвовали 12 кандидатов.
Теперь все зависит от того, насколько активно поведут себя избиратели других кандидатов, не прошедших во второй тур, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
Сейчас наблюдаемый небольшой разрыв между Макроном и Ле Пен показывает, что действующему президенту удалось сохранить политический «центр» Франции с умеренно левыми и правыми, которые ранее голосовали за «республиканцев» и социалистов, говорит завсектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Это тот «центр», который представляет фактически старый, традиционный французский политический истеблишмент, мейнстрим. «Слева» и «справа» крайне левые (Меланшон) и крайне правые (Ле Пен) – противники этой системы, критикующие ее как с антиглобалистских и антикапиталистических, так и с националистических позиций, продолжает Тимофеев.
Это подтверждает раскол во Франции между «верхами» среднего класса и его низами. Все остальные, как традиционно левые, так и традиционно левые силы, показали свою несостоятельность — «республиканцы»-голлисты, социалисты, «зеленые», поэтому на предстоящих парламентских выборах в июне будет весьма интересная борьба, считает Тимофеев. Макрон будет пытаться получить большинство, чтобы продолжить реформы, а если Меланшон и Ле Пен получат свои фракции в парламенте, то тогда политическая ситуация вернется к середине XX в., послевоенной Франции с умеренным центром и сильными правыми и левыми.
Против Ле Пен традиционно объединится и мобилизуется электорат большинства других кандидатов при массивной поддержке истеблишмента и СМИ, считает замдиректора Центра комплексных европейских исследований (ЦКЕМИ) Дмитрий Суслов. Союзником Ле Пен, кроме собственно ее социальной базы, становится только еще более крайне правый электорат Земмура, а второй тур становится не голосованием (формальным) за Макрона, а голосованием (фактическим) против Ле Пен, продолжает Суслов.
Результаты первого тура кроме роста популярности крайне правых показывают также серьезные позиции левых (сторонников Меланшона), которые проголосуют, скорее всего, за Макрона, если придут на выборы.
Глобально же первые результаты французских выборов показывают продолжающееся отмирание традиционных системных партий Пятой Республики – «республиканцев», по сути – голлистов-центристов, старых социалистов. Вперед вырвались представители нетрадиционных партий – как правых популистов, так и новых, более радикальных – таких как «Непокорившаяся Франция» Меланшона, что демонстрирует и усиление запроса на левую повестку. Да и сам Макрон в 2017 г. был несистемным кандидатом, напоминает Суслов.
Ле Пен, считает эксперт, делала бы ставку на более осторожную политику по отношению к Москве. В то же время Макрон, победив, попытается сохранить положение переговорщика с Россией как один из наименее антироссийски настроенных лидеров ЕС, хотя будет настроен к ней более жестко.