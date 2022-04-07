Эмманюэлю Макрону все сложнее выиграть выборы президента Франции

По данным исследования Harris Interactive от 4 апреля, во втором туре Макрон наберет 51,5% голосов, а Ле Пен – всего 48,5%. Комментируя эти цифры, журнал Challenges отметил, что впервые наблюдается такой незначительный разрыв между Макроном и Ле Пен. 23 февраля, до начала специальной военной операции на Украине, рейтинг Макрона против Ле Пен во втором туре составлял, согласно агрегатору Reuters, 54% против 46% у Ле Пен. На выборах 2017 г. Макрон получил 66,1% против 33,9% у Ле Пен.