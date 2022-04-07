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Эмманюэлю Макрону все сложнее выиграть выборы президента Франции

Разрыв между ним и Марин Ле Пен сокращается
Глеб Мишутин
Перед выборами президента Франции разрыв между действующим президентом Эмманюэлем Макроном и его главным оппонентом Марин Ле Пен сократился. / Ludovic Marin / Pool via AP

Накануне назначенных на 10 апреля президентских выборов во Франции начал снижаться разрыв между двумя основными кандидатами – действующим президентом Эмманюэлем Макроном и лидером крайне правого «Национального объединения» Марин Ле Пен. Оба они, как подтверждают опросы, выйдут во второй тур, как и на выборах 2017 г., когда победил Макрон.

По данным исследования Harris Interactive от 4 апреля, во втором туре Макрон наберет 51,5% голосов, а Ле Пен – всего 48,5%. Комментируя эти цифры, журнал Challenges отметил, что впервые наблюдается такой незначительный разрыв между Макроном и Ле Пен. 23 февраля, до начала специальной военной операции на Украине, рейтинг Макрона против Ле Пен во втором туре составлял, согласно агрегатору Reuters, 54% против 46% у Ле Пен. На выборах 2017 г. Макрон получил 66,1% против 33,9% у Ле Пен.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных