Ближайший соратник экс-губернатора Савченко покинет пост спикера Белгородской облдумы

«Павлова в свое время пришла на место Сергачева в администрацию региона, после чего она была главным политическим менеджером области, в том числе обеспечившим выборы этого состава, – говорит политолог Владимир Слатинов. – Состав подобран Павловой и Савченко, и в этой конструкции Павлова, связанная и с Сергачевым, и с экс-губернатором, мало приемлема для Гладкова, несмотря на внешнюю лояльность со стороны депутатов».