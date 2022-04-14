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Ближайший соратник экс-губернатора Савченко покинет пост спикера Белгородской облдумы

Ольгу Павлову заменят на лояльного новому руководству Юрия Клепикова
Анна Нараева Елена Мухаметшина
Евгений Савченко / Сергей Карпухин / ТАСС

Спикер Белгородской облдумы Ольга Павлова уйдет в отставку, на заседании 15 апреля депутаты рассмотрят этот вопрос, сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к властям региона. «У нее [Павловой] тяжелая перспектива», – сказал источник «Ведомостей». 

Она подтвердила «Коммерсанту», что намерена покинуть пост, но не сказала, будет ли решение добровольным. Павлова не ответила на звонки «Ведомостей».

Павлова до 2020 г. занимала должность вице-губернатора области, курирующего внутреннюю политику, считалась одним из самых влиятельных людей в администрации главы региона – последнего из «губернаторов-старожилов» из 1990-х Евгения Савченко.

В сентябре 2020 г., накануне смены власти в регионе, она избиралась в заксобрание и возглавила его. Обеспечила переход Савченко в Совет Федерации, когда на посту губернатора (сначала в качестве врио) его сменил Вячеслав Гладков, прежде не работавший в этой области.

Помимо Павловой на заседании 15 апреля рассмотрят вопрос о снятии со своих постов еще двух депутатов, избранных и получивших должности при Савченко: первого зампреда облдумы Елены Бондаренко и зампреда Валерия Сергачева.

Другой источник, близкий к руководству Белгородской области, говорит, что даже если эти трое уйдут со своих постов, то депутатами все равно останутся.

Спикером палаты, по словам источника «Ведомостей», вероятно, станет первый зампред облдумы Юрий Клепиков, депутат облдумы всех созывов. Он руководитель фракции «Единая Россия» в облдуме, первый замруководителя регионального отделения партии (руководит отделением Гладков) и первый вице-спикер заксобрания.

12 апреля федеральное руководство «Единой России» уже исключило из партии Бондаренко и Сергачева, об этом сообщал в Telegram-канале Гладков. Причин исключения из партии двух единороссов он не назвал, но на сайте реготделения партии опубликовали решение генсовета партии: там сказано, что Бондаренко и Сергачев совершили действия, дискредитирующие партию.

7 апреля белгородское СМИ «Фонарь» сообщило со ссылкой на три источника, что у правоохранительных органов возникли вопросы к Бондаренко, Сергачеву и Павловой. Якобы это связано с распространением литературы, которая проверяется на экстремизм. Речь, по данным СМИ, идет о книге Савченко «Потрясение». Об этом же со ссылкой на источники сообщил и «Коммерсантъ», а также источник «Ведомостей», близкий к властям региона.

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Политолог Александр Немцев уверен, что в регионе продолжится чистка кадров, но с некоторыми оговорками: «Например, откровенно своих людей у Гладкова в составе областной Думы нет, это все команда Савченко». Соответственно, говорит эксперт, влиять на кадровый состав могут и соратники бывшего губернатора. К примеру, считает он, нынешний депутат Госдумы, экс-спикер облдумы Наталья Полуянова.

«Павлова в свое время пришла на место Сергачева в администрацию региона, после чего она была главным политическим менеджером области, в том числе обеспечившим выборы этого состава, – говорит политолог Владимир Слатинов. – Состав подобран Павловой и Савченко, и в этой конструкции Павлова, связанная и с Сергачевым, и с экс-губернатором, мало приемлема для Гладкова, несмотря на внешнюю лояльность со стороны депутатов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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