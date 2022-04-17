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Еврочиновники обсуждают шестой пакет антироссийских санкций

Он может коснуться Сбербанка и нефти
Илья Лакстыгал Наталья Заруцкая
Эмбарго на российские энергоносители приведет к существенным экономическим изменениям в ЕС / Максим Стулов / Ведомости

Евросоюз в рамках работы над следующим, шестым пакетом санкций против России из-за специальной военной операции на Украине изучает возможность введения новых ограничений в отношении российского банковского сектора, в частности Сбербанка, а также в сфере энергетики. Об этом немецкой газете Bild am Sonntag 17 апреля заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Прошлый, пятый пакет санкций был объявлен 5 апреля и обнародован в официальном журнале ЕС 8 апреля. Он включил в себя, в частности, ограничения на импорт российского угля и других товаров на 9 млрд евро, санкции против банков ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк, «Открытие», а также запрет на заходы в порты и пользование дорогами ЕС российским транспортным операторам и судам, за исключением перевозки энергоресурсов, продовольствия и медикаментов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных