Еврочиновники обсуждают шестой пакет антироссийских санкций

Прошлый, пятый пакет санкций был объявлен 5 апреля и обнародован в официальном журнале ЕС 8 апреля. Он включил в себя, в частности, ограничения на импорт российского угля и других товаров на 9 млрд евро, санкции против банков ВТБ, Новикомбанк, Совкомбанк, «Открытие», а также запрет на заходы в порты и пользование дорогами ЕС российским транспортным операторам и судам, за исключением перевозки энергоресурсов, продовольствия и медикаментов.