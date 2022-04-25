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Вслед за истребителями ФРГ купит в США вертолеты

Американское оружие будет закупаться европейцами в приоритетном порядке
Глеб Мишутин
Ранее Берлин уже объявил о своих намерениях дополнительно увеличить расходы на оборону (на фото Chinook CH-47F) / BOEING / AFP

Минобороны ФРГ планирует закупить у компании Boeing 60 тяжелых транспортных вертолетов Chinook CH-47F. Об этом 23 апреля сообщила газета Bild am Sonntag. По сведениям издания, новые вертолеты заменят устаревающие машины CH-53G, произведенные совместно американским концерном Sikorsky и немецкой VWF. Обновление вертолетного парка бундесвера обойдется Берлину в 5 млрд евро. Эти средства, сообщает Bild am Sonntag, будут выделены в рамках общего пакета по увеличению военных расходов размером 100 млрд евро, о котором правительство объявило после начала российской военной операции на Украине. Эти средства планируется потратить преимущественно на перевооружение в течение ближайших лет. Предполагается, что первые Chinook CH-47F будут поставлены в Германию в 2025–2026 гг., их техническим обслуживанием займется Airbus.

CH-53G, ранее использовавшийся бундесвером в том числе и в афганской операции, устареет к 2030 г. Сначала предполагалось, что старые машины будут модернизированы и продолжат службу. Однако из-за высокой стоимости модернизации от этой идеи пришлось отказаться. В итоге был проведен тендер, на котором повторилась ситуация 1960-х гг. – германскому оборонному ведомству пришлось выбирать между СН-53 и Chinook, только на этот раз их современными модификациями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных