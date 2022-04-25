Вслед за истребителями ФРГ купит в США вертолеты

Минобороны ФРГ планирует закупить у компании Boeing 60 тяжелых транспортных вертолетов Chinook CH-47F. Об этом 23 апреля сообщила газета Bild am Sonntag. По сведениям издания, новые вертолеты заменят устаревающие машины CH-53G, произведенные совместно американским концерном Sikorsky и немецкой VWF. Обновление вертолетного парка бундесвера обойдется Берлину в 5 млрд евро. Эти средства, сообщает Bild am Sonntag, будут выделены в рамках общего пакета по увеличению военных расходов размером 100 млрд евро, о котором правительство объявило после начала российской военной операции на Украине. Эти средства планируется потратить преимущественно на перевооружение в течение ближайших лет. Предполагается, что первые Chinook CH-47F будут поставлены в Германию в 2025–2026 гг., их техническим обслуживанием займется Airbus.